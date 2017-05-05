31-летняя Ольга Бузова не унывает, пока ее бывший муж нежничает с другой

Сегодня ночью в фан-группе бывшего супруга Ольги Бузовой, футболиста Дмитрия Тарасова и его новой девушки, появилось видео, на котором мужчина страстно прижимает к себе Анастасию Костенко в танце. Так парочка отметила победу команды «Локомотив», в которой играет спортсмен. Спустя несколько часов Ольга устроила свои жаркие танцы — у бассейна, в мини-бикини.

А нам хорошо кайфуем на нашей вилле #жизньпрекрасна Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Май 5 2017 в 3:03 PDT

«Типа, смотри Тарасов, кого ты потерял!», — ерничают подписчики, отпуская критические комментарии в адрес ее фигуры.

«Каждый год одно и тоже. Когда вы спрашиваете, где моя грудь, мне хочется спросить, а где ваши мозги? Грудь я могу сделать в любой момент, любого размера, но меня все устраивает, и уверена найдется человек, который полюбит меня такой, какая я есть #мояжизньмоягрудь», — обиделась Оля.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Май 5 2017 в 3:46 PDT

«Все хорошо, нечего не надо делать!!! Ты супер», «Оля, тебе срочно нужно кушать», «Фигура ваще класс так держать Оля», — спорят ее поклонники.

Фото: instagram.com