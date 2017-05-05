Сегодня ночью в фан-группе бывшего супруга Ольги Бузовой, футболиста Дмитрия Тарасова и его новой девушки, появилось видео, на котором мужчина страстно прижимает к себе Анастасию Костенко в танце. Так парочка отметила победу команды «Локомотив», в которой играет спортсмен. Спустя несколько часов Ольга устроила свои жаркие танцы — у бассейна, в мини-бикини.
«Типа, смотри Тарасов, кого ты потерял!», — ерничают подписчики, отпуская критические комментарии в адрес ее фигуры.
«Каждый год одно и тоже. Когда вы спрашиваете, где моя грудь, мне хочется спросить, а где ваши мозги? Грудь я могу сделать в любой момент, любого размера, но меня все устраивает, и уверена найдется человек, который полюбит меня такой, какая я есть #мояжизньмоягрудь», — обиделась Оля.
«Все хорошо, нечего не надо делать!!! Ты супер», «Оля, тебе срочно нужно кушать», «Фигура ваще класс так держать Оля», — спорят ее поклонники.
Фото: instagram.com
Точно ей лечиться надо!совсем спятила!!!