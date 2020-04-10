Как статуэтки: Подкаминская, Гагарина, Снигирь и другие звезды с точеными фигурами
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
Елена Подкаминская
Фото: Starface
Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская, которой 10 апреля исполнился 41 год, в начале марта стала мамой в третий раз. Актриса и на пятом десятке, и в статусе многодетной мамой может похвастаться точеной фигурой. «Я не волнуюсь за свою фигуру. Я думаю, физическая, внешняя красота неразрывно связана с духовной. Поэтому прежде всего я слежу за тем, чтобы моя жизнь была эмоционально наполненной. Стараюсь выбирать проекты, открывающие для меня новое, неизведанное. А за свою фигуру не волнуюсь: все лишнее сжигается из-за напряженной работы. Спортом никогда не занималась, механичные движения на тренажерах — это не мое. Что касается питания, то в нашей семье всегда придерживались системы раздельного питания Герберта Шелтона. Для меня недопустимы любые суррогатные изделия типа колбасы, сосисок, консервов, а еще уксусные приправы, майонез, сахар, кремовые тортики, блюда с навороченными соединениями разных продуктов... Я предпочитаю простые сочетания», — рассказала Подкаминская в интервью «7Дням».
Полина Гагарина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Полину Гагарину, долго и упорно работавшую над своей фигурой, часто критикуют за то, что она слишком похудела. Сама певица довольна тем, как выглядит, и советует критикам.. заняться своими телами.
Юлия Снигирь
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлия Снигирь заметно похудела за последние несколько лет. Фотографии, которые появляются в ее блоге, озадачили поклонников. «Юля, пожалуйста, не бросайте совсем еду, человеку она необходима», — просят они актрису. «Самый распространенный комментарий на моей странице: "Вы очень похудели". Да, я похудела. Так получилось. Я не за худобу, а здоровье. Каждому комфортно и красиво в своем весе. Да здравствует ЗОЖ», — написала она под очередным фото в блоге.
Любовь Толкалина
Фото: Starface
Любовь Толкалина регулярно публикует в Instagram свои дерзкие фото, на которых демонстрирует себя во всей практически без одежды. Выглядит это совершенно не пошло, благодаря тому, что актриса может похвастаться хрупкой утонченной фигурой.
Кристина Асмус
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Меня иногда «злят» комменты в стиле «да у неё генетика, что вы в самом деле». Ооох, знали бы вы сколько усилий мне стоит моё тело. Если вы когда-нибудь видели фото в моей ленте с едой, то скорее всего это просто реквизит ))))))) Как бы вам ни было сложно в это поверить, но я склонна к полноте. Да-да, я поправляюсь даже когда просто смотрю на еду. Причём, настолько моментально, что если я себя отпущу, то составлю гармоничную пару своему мужу за месяц, не больше. Недавно, например, я купила брюки (когда была в плохой форме)), а через пару недель мне пришлось ушивать их в талии на 11 см.! Ну короче.., есть одна засада - люблю и принимаю я себя только ооооооооочень худой. Поэтому я изнуряю себя адскими голодными диетами. Расшифровываю - перед съёмками или спектаклями в белье, обтягивающей или короткой одежде я не ем несколько дней. Вообще не ем. Ну, типа чашка кофе и 1 яблоко в день. Так и неделю могу. И две. Причём, абсолютно легко. Мотивация - моё всё. Гордиться нечем. Поводов для радости нет. Ни в коем случае не делайте также!!! Это плохо для здоровья. Но я ничего не могу с собой поделать... У меня дичайший страх поправиться и выглядеть не так, как я для себя решила. Состояния у меня два - либо тотальный голод, либо неприличное обжорство. Ну, не люблю я полумеры. А как сделать так, чтобы быть мегахудой и при этом есть, я не знаю», — честно написала Кристина Асмус на своей странице в Instagram.
Екатерина Вилкова
Фото: Starface
Мама двоих детей Екатерина Вилкова является одной из самых женственных блондинок российского кинематографа. Для выходов в свет она одевается всегда скромно, но выглядит неизменно эффектно, нежно и... очень трогательно.
Надежда Сысоева
Фото: Starface
Стройную звезду Comedy Woman Надежду Сысоеву часто подозревают в анорексии и навязчиво желают ей здоровья. Сама Надежда не считает, что у нее болезненный вид или проблемы с весом. Всем особенно волнующимся за нее и ее не менее худую коллегу Екатерину Варнаву Сысоева ответила в Instagram: «Ребят, мы чувствуем себя очень хорошо! Сытые, спортивные и любимые! Работаем дальше на зависть злопыхательницам».
Дарья Поверенова
Фото: Starface
Пока критики советуют Дарье Поверенновой набрать несколько килограмм, сама она заявляет, что чувствует себя прекрасно: «Покажите мне хоть одного человека, которому комфортно с лишним весом! Больше 52 кг для меня –это лишний вес! Сразу и бегается тяжелее, и больше времени размышляешь, что надеть из «нечего носить», чтобы заранее не расстраиваться, что джинсы сидят плотнее, чем надо, а при ходьбе появляются эти ненавистные треугольники в области бедра! И мне плевать, что по нормам у меня минус индекс массы/роста! Мне так хорошо и комфортно!» .
Кети Топурия
Фото: Instagram
Солистка группы «А’Студио» Кети Топурия прославилась в качестве девушки с шикарным голосом и довольно пышными формами. За последние несколько лет певица превратилась в хрупкую красотку и явно не хочет возвращаться к прежнему весу.
Светлана Ходченкова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Светлана Ходченкова завоевала любовь миллионов поклонников благодаря роли в фильме «Благословите женщину», в которой она демонстрировала пышные, женственные формы. Потом актриса похудела и сейчас может похвастаться модельной фигурой. Правда, некоторые поклонники считают ее слишком худой, а вот сама она собой полностью довольна.
Анна Хилькевич
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич после рождения двоих дочерей смогла сохранить девичью фигуру. «Потихоньку приседать и ходить по беговой дорожке я начала где-то через две недели после рождения дочки. Но в тренажерный зал побежала только через полтора месяца, когда мой врач после осмотра сказал, что уже можно. Чтобы поскорее избавиться от лишних килограммов, занялась кроссфитом). Но если раньше я предпочитала делать акцент на силовые тренировки и наращивала мышечную массу в определенных местах, то после родов тело нужно было прежде всего подсушить. У меня был личный тренер, без него я бы не справилась», — рассказала актриса в интервью «7Дням».
Равшана Куркова
Фото: Starface
Еще одна «статуэтка» российского шоу-бизнеса — хрупка, нежная и эффектная Равшана Куркова. Ради стройной фигуры актриса занимается спортом три-четыре раза в неделю и правильно питается.
Фото: Instagram, starface, globallookpress, eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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