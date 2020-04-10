Как статуэтки: Подкаминская, Гагарина, Снигирь и другие звезды с точеными фигурами

«Меня иногда «злят» комменты в стиле «да у неё генетика, что вы в самом деле». Ооох, знали бы вы сколько усилий мне стоит моё тело. Если вы когда-нибудь видели фото в моей ленте с едой, то скорее всего это просто реквизит ))))))) Как бы вам ни было сложно в это поверить, но я склонна к полноте. Да-да, я поправляюсь даже когда просто смотрю на еду. Причём, настолько моментально, что если я себя отпущу, то составлю гармоничную пару своему мужу за месяц, не больше. Недавно, например, я купила брюки (когда была в плохой форме)), а через пару недель мне пришлось ушивать их в талии на 11 см.! Ну короче.., есть одна засада - люблю и принимаю я себя только ооооооооочень худой. Поэтому я изнуряю себя адскими голодными диетами. Расшифровываю - перед съёмками или спектаклями в белье, обтягивающей или короткой одежде я не ем несколько дней. Вообще не ем. Ну, типа чашка кофе и 1 яблоко в день. Так и неделю могу. И две. Причём, абсолютно легко. Мотивация - моё всё. Гордиться нечем. Поводов для радости нет. Ни в коем случае не делайте также!!! Это плохо для здоровья. Но я ничего не могу с собой поделать... У меня дичайший страх поправиться и выглядеть не так, как я для себя решила. Состояния у меня два - либо тотальный голод, либо неприличное обжорство. Ну, не люблю я полумеры. А как сделать так, чтобы быть мегахудой и при этом есть, я не знаю», — честно написала Кристина Асмус на своей странице в Instagram.

Екатерина Вилкова