На первых официальных кадрах новой картины Алисия Викандер одета в майку и штаны цвета хаки, держит в руках разные орудия и демонстрирует, что может постоять за себя. Алисия, в отличие от ранее игравшей эту роль Анджелины Джоли, похожа скорее не на секс-символ и недостижимую мечту миллионов геймеров, а на классную, бесстрашную, но вполне обычную девчонку.

По сюжету картины, 21-летняя девушка отказалась взять на себя управление бизнес-империей своего исчезнувшего отца. Она живет вполне обычной жизнью: работает курьером в Лондоне и учится. Самое интересное начинается, когда Лара решает расследовать исчезновение отца и отправляется в опасное путешествие по Японии, где его видели в последний раз. Премьера фильма «Лара Крофт» намечена на 15 марта 2018 года.

Фото: Warner Bros, Global Look Press