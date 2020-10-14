Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова похвасталсь аккуратным бюстом в пиджаке нараспашку

Те, кто говорит "где сиськи?", "плоскодонка" и тп (прикрепляю лишь малую часть комментариев подобного рода к моим постам), совершенно не имеют такта, налицо вопросы о наличии мозгов, но главное — больших внутренних комплексов, конфликтов. <...> Девчонки наверняка часто слышат язвительные оценки своей внешности от пацанов в школе или Cети и переживают, а порой и реально вставляют импланты, желая достичь идеала перед тем, кто завтра может сменить хотелку и начать предпочитать азиатский разрез глаз. Вы что, побежите переделывать свой славянский разрез? Хочу вам сказать, милые — это все такая чепуха! Главное, чтобы вы были здоровы, счастливы, сексуальны (а это невозможно без внутренней расслабленности) и тогда не важно, 4 или 1 у вас размер груди, вас будут любить мужчины. У каждого свой вкус. Кто-то заводится просто от одного взгляда на небольшую, но подтянутую грудь. Не слушайте никого! Оставайтесь собой и любите себя такими, какие вы есть, но становитесь лучшей версией самой себя каждый день. Банально? А вы попробуйте!».

К слову, некоторые знаменитости и вовсе решили уменьшить себе бюст. О них вы можете почитать здесь.