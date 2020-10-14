Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова похвасталсь аккуратным бюстом в пиджаке нараспашку
Фото: Instagram Екатерины Волковой
Екатерина Волкова опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует в белоснежном брючном костюме. При этом пиджак актриса надела на голое тело и не стала его застегивать, продемонстрировав хрупкую фигуру. К снимку она добавила комментарии некоторых критиков, которым не нравится ее маленькая грудь.
Сама Волкова написала большой пост о том, как ей нравится ее аккуратный бюст: «Пишу этот пост, чтобы расставить все точки над i и поддержать девчонок, которые комплексуют из-за маленькой груди. Да, у меня маленькая грудь, и я ее люблю. Самое важное быть в гармонии с собой! Никогда не думала о том, чтобы сделать пластику. Меня все и так устраивает! Маленькая грудь не значит, что ее нет вообще. С большой грудью свои проблемы. И когда я кормила Лизу, я испытала эти тяготы в полной мере, поэтому по-настоящему сочувствую девчонкам, у которых отваливается спина и тд.
Те, кто говорит "где сиськи?", "плоскодонка" и тп (прикрепляю лишь малую часть комментариев подобного рода к моим постам), совершенно не имеют такта, налицо вопросы о наличии мозгов, но главное — больших внутренних комплексов, конфликтов. <...> Девчонки наверняка часто слышат язвительные оценки своей внешности от пацанов в школе или Cети и переживают, а порой и реально вставляют импланты, желая достичь идеала перед тем, кто завтра может сменить хотелку и начать предпочитать азиатский разрез глаз. Вы что, побежите переделывать свой славянский разрез? Хочу вам сказать, милые — это все такая чепуха! Главное, чтобы вы были здоровы, счастливы, сексуальны (а это невозможно без внутренней расслабленности) и тогда не важно, 4 или 1 у вас размер груди, вас будут любить мужчины. У каждого свой вкус. Кто-то заводится просто от одного взгляда на небольшую, но подтянутую грудь. Не слушайте никого! Оставайтесь собой и любите себя такими, какие вы есть, но становитесь лучшей версией самой себя каждый день. Банально? А вы попробуйте!».
К слову, некоторые знаменитости и вовсе решили уменьшить себе бюст. О них вы можете почитать здесь.
Фото: instagram
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