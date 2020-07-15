33-летняя Виктория Дайнеко призналась, что не комплексует из-за скромных форм
Фото: Instagram Виктории Дайнеко
Публикуя пляжные фотографии, звезды часто используют графические редакторы и принимают выгодные позы, чтобы скрыть свои «недостатки» и подчеркнуть достоинства. Популярная певица Виктория Дайнеко выступает за искренность — она не «заблюривает» неровности на бедрах и не пытается использовать подчеркнуть несуществующие формы.
«Lucky that my breasts are small and humble so you don’t confuse them with mountains (c) спасибо Шакире за лучшую цитату. Когда мне понравилась эта песня в 2001 году я даж и не думала что буду так радоваться ее словам», — написала она.
Фраза из песни примерно переводится как — «Мне повезло, что моя грудь маленькая и скромная — вы не спутаете ее с вершинами гор».
«В той песне вообще весь текст веселый», «Вика такая настоящая», «Вика, вы прелесть. Хотим почаще слышать вас и любоваться вами на экране. Вы очень красивая и мы вас очень любим», «Виктория очень красиво выглядите», «Эталон женской красоты», «Афродита», «Бегущая по волнам», «Русалочка», «Куколка», «Совсем девчонка», «Вика худышка», «Прелестная девчушка», «Ну как подросток. Красавица», «Просто бомба», «Вы как всегда превосходны», — обсуждают пост поклонники.
Фото и видео: Instagram/@victoriadaineko
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