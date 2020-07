33-летняя Виктория Дайнеко призналась, что не комплексует из-за скромных форм

Публикуя пляжные фотографии, звезды часто используют графические редакторы и принимают выгодные позы, чтобы скрыть свои «недостатки» и подчеркнуть достоинства. Популярная певица Виктория Дайнеко выступает за искренность — она не «заблюривает» неровности на бедрах и не пытается использовать подчеркнуть несуществующие формы.

«Lucky that my breasts are small and humble so you don’t confuse them with mountains (c) спасибо Шакире за лучшую цитату. Когда мне понравилась эта песня в 2001 году я даж и не думала что буду так радоваться ее словам», — написала она.