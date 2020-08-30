Толкалина в пламенно-алом платье, Иванова в кожаных брюках и другие яркие образы звезд за неделю
Фото: Пресс-служба
В московском Музее Русского Искусства состоялся зарытый показ персональной выставки «Флоральные мифы Эллады» художника Юлии Мамонтовой. Одной из самых ярких гостий вечера стала актриса Любовь Толкалина, появившаяся в усадьбе Струйских в пламенно-алом шелковом платье, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Черные босоножки на шпильках отлично дополнили образ и сделали акцент на изящных щиколотках актрисы.
Светлана Иванова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В кинотеатре «Октябрь» на минувшей неделе состоялась премьера фантастического фильма «Вратарь Галактики» Джаника Файзиева. Поддержала режиссера на закрытом показе картины его супруга, актриса Светлана Иванова. Это был первый выход пары в свет после сообщений об их тайной свадьбе. Звезда сериала «Тест на беременность» позировала фотографам в белом топе на тонких бретельках, черных кожаных брюках и лодочках на каблуках.
Анастасия Гребенкина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анастасия Гребенкина привела на премьеру мультфильма «Сказки Серого Волка» десятилетнего сына Ивана. Известная фигуристка выглядела, как и всегда, стильно. Она сочетала голубую джинсовую юбку чуть ниже колен с белоснежной рубашкой и сделала образ эффектным с помощью накинутого на плечи пиджака в синюю полоску и ярких зеленых лодочек.
Катерина Шпица
Фото: Пресс-служба
Катерина Шпица продемонстрировала на премьере фильма «Таинственный сад» дерзкий и эффектный образ. Фотографам на красной дорожке актриса позировала в белой косухе и узких рваных джинсах с бахромой, которые дополнила лодочками на каблуках.
Анастасия Меськова
Фото: Пресс-служба
Анастасия Меськова выгуляла очень нежный и женственный наряд в стиле casual. Эффектный свитшот молочного оттенка с необычными рукавами звезда сериала «Сладкая жизнь» сочетала с длинной полупрозрачной кружевной юбкой и лаконичными кедами. Завершали образ сумочка на золотой цепочке, естественные укладка и макияж.
Дина Немцова
Фото: Пресс-служба
Дина Немцова продемонстрировала два стильных образа с вещами oversize, которые сочетала с эффектными туфлями с острыми мысами и ремешками с бахромой на лодыжках. На одном мероприятии она появилась в сером объемном брючном костюме и нюдовом топе, а на другом позировала фотографам в просторном красном платье и накинутом на плечи пальто того же цвета.
Анна Чурина
Фото: Пресс-служба
Анна Чурина позировала фотографам на вечеринке в брючном костюме цвета топленого молока с цветочным принтом. Завершали образ бежевые лодочки и ярко-красная помада.
Мария Шумакова
Мария Шумакова опубликовала фотографии, на которых позирует в пижамном костюме сочных оттенков. Дополнила наряд актриса эффектным колье в этническом стиле и белыми мюлями.
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская продолжает экспериментировать с внешностью и развлекать поклонников новыми образами. На этот раз актриса опубликовала фотографии, на которых похожа на длинноволосую куклу в шикарном платье насыщенного бирюзового оттенка.
Валерия
Валерия и Иосиф Пригожин поделились фотографиями со дня рождения правозащитника Анатолия Кучерены. Для гостей организовали фотозону с мягкими круглыми «восточными» диванами и настенными украшениями в том же стиле. Валерия опубликовала фото, на котором как восточная красавица возлегла на пуфе и показала во всей красе свою идеальную фигуру.
Кристина Асмус
Кристина Асмус сообщила о том, что приступила к съемкам шоу «Золото Геленджика» в качестве ведущей. Оделась актриса соотвестсвенно тематике проекта, подчеркнув достоинства фигуры.
Фото: Instagram, пресс-служба, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!