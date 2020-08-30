Толкалина в пламенно-алом платье, Иванова в кожаных брюках и другие яркие образы звезд за неделю

Дина Немцова продемонстрировала два стильных образа с вещами oversize, которые сочетала с эффектными туфлями с острыми мысами и ремешками с бахромой на лодыжках. На одном мероприятии она появилась в сером объемном брючном костюме и нюдовом топе, а на другом позировала фотографам в просторном красном платье и накинутом на плечи пальто того же цвета.

Анна Чурина