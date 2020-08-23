Толкалина в пламенно-алом платье, Меськова с сыном и другие звезды на модном вернисаже
Фото: Пресс-служба
В четверг, 20 августа, в московском Музее Русского Искусства состоялось VIP-preview персональной выставки «Флоральные мифы Эллады» художника Юлии Мамонтовой. Гости вечера получили уникальную возможность познакомиться с древней техникой энкаустической живописи — живописи горячим воском и пигментами — и увидеть, как рождается шедевр. На глазах у зрителей Юлия Мамонтова создала картину под музыкальную композицию от Григория Мумрикова с электронной и живой музыкой: звучали кларнет и ударный музыкальный инструмент, символизирующий древнегреческий тимпан, который Юлия расписала восковыми красками.
Одной из самых ярких гостий вечера стала актриса Любовь Толкалина, появившаяся в усадьбе Струйских в пламенно-алом шелковом платье, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Черные босоножки на шпильках отлично дополнили образ и сделали акцент на изящных щиколотках актрисы.
Фото: Пресс-служба
Сын балерины Анастасии Меськовой стал, наверное, самым юным посетителем вернисажа, составив компанию своей маме.
Фото: Пресс-служба
Среди гостей вечера были замечены Анна Русска, Григорий Гинзбург, Дмитрий Санджиев, Михаил Крунов, Лилия Ахметшина, Артем Овчаренко, Артур Овчинников, Елена Иванова, Лидия Александрова, Ирина Рогозина, Алиса Толкачева, Нина Шорникова, Юлия Трушля, Карина Мартиросян и другие персоны, неравнодушно относящиеся к культурной жизни столицы.
«Работа Юлии Мамонтовой по возрождению древнейшей живописной техники «энкаустика» в России является ценным опытом исторической реконструкции и, несомненно, расширит линейку изобразительных средств современных художников», – считает академик Григорий Гинзбург.
«Картины Юлии – прикосновение к космосу, медитации, отражающие внутренний процесс, заряженные энергией сформированной творческой личности. Выбор энкаустики не случаен. Именно с этим материалом и фактурой Юлия максимально эффективно реализует себя и свои творческие задумки», – высоко оценивает работу художника эксперт по современному искусству Михаил Крунов.
Выставка «Флоральные мифы Эллады» продлится до 4 сентября 2020 года. Вход свободный.
Фото: пресс-служба
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