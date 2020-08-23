Толкалина в пламенно-алом платье, Меськова с сыном и другие звезды на модном вернисаже

В четверг, 20 августа, в московском Музее Русского Искусства состоялось VIP-preview персональной выставки «Флоральные мифы Эллады» художника Юлии Мамонтовой. Гости вечера получили уникальную возможность познакомиться с древней техникой энкаустической живописи — живописи горячим воском и пигментами — и увидеть, как рождается шедевр. На глазах у зрителей Юлия Мамонтова создала картину под музыкальную композицию от Григория Мумрикова с электронной и живой музыкой: звучали кларнет и ударный музыкальный инструмент, символизирующий древнегреческий тимпан, который Юлия расписала восковыми красками.

Одной из самых ярких гостий вечера стала актриса Любовь Толкалина, появившаяся в усадьбе Струйских в пламенно-алом шелковом платье, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Черные босоножки на шпильках отлично дополнили образ и сделали акцент на изящных щиколотках актрисы.