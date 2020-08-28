Стильные мамы: Такшина и Гребенкина привели подросших сыновей на премьеру мультфильма
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлия Такшина позировала фотографам с сыновьями — 13-летним Иваном и 11-летним Федором. Актриса появилась на премьере в дерзком рокерском образе —кожаной куртке, узких рваных черных джинсах и ботильонах на высоких каблуках.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анастасия Гребенкина привела на мероприятие десятилетнего сына Ивана. Известная фигуристка выглядела, как и всегда, стильно. Она сочетала голубую джинсовую юбку чуть ниже колен с белоснежной рубашкой и сделала образ эффектным с помощью накинутого на плечи пиджака в синюю полоску и ярких зеленых лодочек.
В числе других гостей мероприятия были Арина Шарапова с внуками, дочь певицы Славы Александра Морозова, Алика Смехова с сыном, Эдгард и Аскольд Запашные с дочерьми и другие.
Британский мультфильм «Сказки Серого Волка» снят по мотивам книг Роальда Даля и иллюстраций Квентина Блейка. В картине обыгрываются сюжеты известных всем сказок, но с совершенно неожиданным развитием историй, объединенных одним рассказчиком и частником событий – Серым Волком. Как Белоснежка победит злую мачеху? Каким образом Джеку удастся избежать встречи с ужасным Великаном и найти сокровища? За кого на самом деле выйдет замуж Золушка? И как всех обхитрит Красная Шапочка? Думаете, что все знаете? Серый Волк расскажет свою собственную историю.
В российский прокат мультфильм выходит 29 августа. Купить билеты можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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