Стильные мамы: Такшина и Гребенкина привели подросших сыновей на премьеру мультфильма

Анастасия Гребенкина привела на мероприятие десятилетнего сына Ивана. Известная фигуристка выглядела, как и всегда, стильно. Она сочетала голубую джинсовую юбку чуть ниже колен с белоснежной рубашкой и сделала образ эффектным с помощью накинутого на плечи пиджака в синюю полоску и ярких зеленых лодочек.

В числе других гостей мероприятия были Арина Шарапова с внуками, дочь певицы Славы Александра Морозова, Алика Смехова с сыном, Эдгард и Аскольд Запашные с дочерьми и другие.