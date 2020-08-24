Сияющая Пегова, стильная Хакамада, дерзкая Шпица и другие звезды на премьере фильма «Таинственный сад»

Лента «Таинственный сад» является экранизацией классики мировой литературы, одноименного романа британской писательницы Фрэнсис Элизы Бернетт и рассказывает историю внезапно осиротевшей Мэри, которая вынуждена переехать в окутанный тайнами особняк своего дяди в Англии. Правилами строго запрещено выходить из своей комнаты и бродить по коридорам огромного дома, но однажды Мэри обнаружит потайную дверь, ведущую в удивительный мир, где исполняются любые желания – таинственный сад… Главные роли в фильме сыграли как легендарные мастера Колин Ферт и Джули Уолтерс, так и юные актеры Дикси Эгерикс, Эдан Хэйхерст и Амир Уилсон.

В российских онлайн-кинотеатрах «Таинственный сад» можно посмотреть уже с 1 сентября.