Валерия в образе восточной красавицы похвасталась идеальной фигурой: «Шамаханская царица!»

Валерия и Иосиф Пригожин поделились фотографиями со дня рождения правозащитника Анатолия Кучерены. Для гостей организовали фотозону с мягкими круглыми «восточными» диванами и настенными украшениями в том же стиле.

Валерия показала фото, на котором как восточная красавица возлегла на пуфе и показала во всей красе свою идеальную фигуру.