Валерия в образе восточной красавицы похвасталась идеальной фигурой: «Шамаханская царица!»
Фото: www.instagram.com/valeriya/
Валерия и Иосиф Пригожин поделились фотографиями со дня рождения правозащитника Анатолия Кучерены. Для гостей организовали фотозону с мягкими круглыми «восточными» диванами и настенными украшениями в том же стиле.
Валерия показала фото, на котором как восточная красавица возлегла на пуфе и показала во всей красе свою идеальную фигуру.
«Шамаханская царица!», «Хороша!», «Как же вам идет красный цвет. Вы, как российская "принцесса Диана", умеете его носить!», «Наша Лера, наша Лерочка ну красотка. Лучше всех, люблю, люблю», «Ну не зря я вас называю богиня», «Идеальна, и лицом, и телом», «Красивая, милая», «Валерия, вы прекрасно выглядите! Всегда восхищалась и восхищаюсь вами — умеете себя подать», «Красотка», «Восхищаюсь вами», — прокомментировали фото артистки.
Валерия часто показывает подписчикам в социальной, как она поддерживает свою идеальную форму. Певица занимается спортом при любой возможности и мотивирует поклонников делать то же самое.
Фото и видео: Instagram Валерии
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