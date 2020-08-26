Светлана Иванова впервые вышла в свет с мужем Джаником Файзиевым после тайной свадьбы

По сюжету, действие происходит в 2071 году. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль — это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу — игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои. За матчами следит вся галактика. Играть в космобол могут только атлеты. Именно так называют тех, кто наделен необыкновенными способностями и может ими управлять. Космобол обожают все, кроме Антона, самого обычного парня, который всего лишь мечтает найти работу, чтобы помочь семье. Но однажды у него обнаруживают сверхспособности, и принимают в сборную. Антон ещt не подозревает о том, какая роль уготована ему судьбой в этом матче, и что финальная игра станет сражением за Землю.

В прокат фильм выходит 27 августа. Купить билеты на сеанс можно здесь.