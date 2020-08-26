Светлана Иванова впервые вышла в свет с мужем Джаником Файзиевым после тайной свадьбы
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Поддержала режиссера на закрытом показе картины его супруга, актриса Светлана Иванова. Это был первый выход пары в свет после сообщений об их тайной свадьбе. Звезда сериала «Тест на беременность» позировала фотографам в белом топе на тонких бретельках, черных кожаных брюках и лодочках на каблуках.
Также ленту вместе с Файзиевым зрителям представили сыгравшие в ней главные роли Евгений Романцов и Виктория Агалакова и другие учатники съемочной команды.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В числе первых фильм оценили Катерина Шпица, Светлана Пермякова, Юлия Хлынина, Оскар Кучера, Максим Аверин, министр культуры РФ Ольга Любимова и другие.
По сюжету, действие происходит в 2071 году. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль — это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу — игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои. За матчами следит вся галактика. Играть в космобол могут только атлеты. Именно так называют тех, кто наделен необыкновенными способностями и может ими управлять. Космобол обожают все, кроме Антона, самого обычного парня, который всего лишь мечтает найти работу, чтобы помочь семье. Но однажды у него обнаруживают сверхспособности, и принимают в сборную. Антон ещt не подозревает о том, какая роль уготована ему судьбой в этом матче, и что финальная игра станет сражением за Землю.
В прокат фильм выходит 27 августа. Купить билеты на сеанс можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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