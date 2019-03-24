Токсичные отношения, болезни и не только: самые непростые судьбы участников шоу «Битва экстрасенсов»

Мэрилин Керро
Фото: Instagram
Одна из самых ярких участниц шоу Мэрилин Керро неожиданно для многих рассказала о попытке суицида. «Моя подруга приехала и меня спасла вовремя. Я выпила таблетки. Я просто помню момент, как я эти таблетки взяла. Их было 50 как минимум. Просто какой-то голос у меня в голове сказал: «Возьми! Возьми!»», — поделилась своей историей колдунья в одном из выпусков передачи «Экстрасенсы ведут расследование».
Николь Кузнецова
Фото: Starface
Участница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова запомнилась зрителям яркой внешностью и необычным голосом. Женщина, долгое время страдавшая от врожденной патологии дыхательных путей, перенесла около трехсот операций, ей приходилось дышать с помощью специальной трудки. Наконец ее мечта исполнилась, она смогла дышать самостоятельно. Но после успешно проведенной операции Николь столкнулась с новыми трудностями.
«Я не ожидала, что это будет ТАК тяжело.... Все это годы я мечтала, что мне снимут трубку и жизнь заиграет новыми красками....НО НИКТО НЕ ПРЕДУПРЕДИЛ МЕНЯ, КАК ЭТО БУДЕТ СЛОЖНО! Я перестала спать... ощущение «пакета на голове» сводит с ума долгими ночами и я засыпаю лишь под утро... Про «синдром отмены» я раньше слышала от людей с зависимостями, но не была готова ощутить это на себе... «отмен кислорода» это безумно мучительно для организма... хочется вставить трубку обратно... до слез, до трясучки страшно...кружится голова, хочется ДЫШАТЬ, хочется плюнуть на все и вернуть все... Один раз мне стало так плохо ночью, что было желание вызвать 03, только чтобы опять вдохнуть воздуха... За 7 лет у меня полностью атрофировались мышцы дыхательных путей, полный паралич, от которого можно избавиться только одним способом - стиснув зубы, через слезы учится ДЫШАТЬ самой, учиться просто КАШЛЯТЬ и откашливаться( а что там внутри после операций и какие неприятные физиологические последствия вы догадываетесь)... Так странно ... мы дышим, кашляем неосознанно и даже не задумываемся,а для меня это целый подвиг. Я стараюсь дышать сама сейчас. Заклеивать стому, не жалеть себя,но это ТАК сложно. Пишу эти строчки и плачу, потому что проявила слабость и опять сняла повязку...мне кажется, что у меня не получится дышать самой и мне придётся опять накладывать трахеостому... Вот ещё немного сейчас отдохну и опять заклею. Обещаю», — пожаловалась участница шоу в Instagram.
Илона Новоселова
Фото: Instagram
Финалистка проекта «Битва экстрасенсов» Илона Новоселова погибла в Москве два года назад. 30-летняя девушка выпала из окна шестого этажа на шоссе Энтузиастов в Москве. Как сообщили тогда в правоохранительных органах, видимых следов насилия обнаружено не было. «Выпив вечером алкоголь в компании своего молодого человека, девушка повздорила с ним и в шутку забралась на ограждение балкона, чтобы напугать мужчину. Но не удержалась и сорвалась вниз», — цитировало слова инсайдера агентство РИА Новости.
Георгий Малиновский
Фото: Instagram
Звезда «Битвы экстрасенсов» Георгий Малиновский пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем из-за магии в прошлом году. Врачи поставили ему диагноз «прогрессирующая дистрофия сетчатки глаза» и заявили, что болезнь неизлечима. «Мне только остается ждать, когда я совсем ослепну. Медицина в моем случае бессильна. Я посетил пять крупнейших клиник мира, где врачи только разводили руками. На протяжении длительного времени я занимался черной магией. Она и дала побочный эффект», — рассказал Георгий в интервью журналу StarHit. Малиновский заявил, что недуг повлиял и на его личную жизнь — он теперь постоянно нуждается в уходе и не может завести детей. Но его супруга Алена, по признанию Георгия, «настоящий ангел». Она никак не связана с магическим миром, и это особенно по душе знаменитости.
Константин Ямпольский
Фото: vk
Маг Константин Ямпольский из «Битвы экстрасенсов» умер в одиночестве на 34-м году жизни в 2018 году. После появления в Сети новостей о смерти мага из Воронежа его возлюбленная Надежда Воробей решила дать откровенное интервью, в котором рассказала, почему на самом деле мужчина ушел из жизни. «К сожалению, он пил. Много употреблял алкоголя в новогодние праздники и скончался от сердечного приступа. Предположительно его не стало в ночь с 11 на 12 января. Я была в Москве на конференциях по работе. Я была его невестой, у нас в мае должна была быть роспись. Более того, я от него беременна. Сейчас лежу в больнице на сохранении. Поэтому не попала на его похороны», — рассказала избранница Ямпольского в интервью журналу StarHit.
Фатима Хадуева
Фото: Eastnews
Звезда «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева сделала неудачную ринопластику и столкнулась с тяжелыми последствиями. «В итоге перегородка стала еще кривее, спайки образовали инфильтрат и покосили нос окончательно, год болей и дискомфорта, плюс постоянный воспалительный процесс. Я очень аккуратно, как он сказал, ждала 6 месяцев. Пришла с просьбой узнать, что происходит... Ответ меня поразил: могу вколоть с другой стороны для симметрии, или жди еще 6 месяцев, авось рассосется.... Дорогой доктор, не рассосалось! А наоборот лежу в гнойном отделении челюстно-лицевой хирургии... Успели предотвратить заражение крови, а может и менингит... И кстати, нашли то, чем вы «ровняли» нос! Это инородное тело мой организм целый год пытался вытолкнуть из меня!» — заявила Хадуева в своем микроблоге.
Арсений Караджев
Фото: vk
Экс-участника «Битвы экстрасенсов» Арсения Караджева арестовали за хранение запрещенных веществ в прошлом году в одном из торговых центров Санкт-Петербурга. При обыске у молодого человека нашли пакетик с подозрительным порошком, на что Арсений заявил, что это «волшебная соль». Парня отпустили под подписку о невыезде, но через некоторое время он нарушил эти правила, сбежал и был объявлен в федеральный розыск. В итоге он был арестован.
Татьяна Ларина
Фото: Instagram
Татьяна Ларина шокировала поклонников подробностями семейной жизни в 2017 году. Поначалу в роман участников «Битвы экстрасенсов» — Татьяны Лариной и Юлия Миткевича-Далецкого — не верил никто. Юлий сделал предложение Татьяне в финале проекта, большинство зрителей сочли этот шаг пиар-ходом, однако пара поженилась. Татьяна планировала обзавестись общими с любимым человеком детьми, и даже решилась на ЭКО. Расставание звезд получилось громким и даже скандальным. Как выяснилось, молодой супруг не только изменял, но и поднимал на нее руку. В итоге Татьяна решилась на развод и заявила, что мечтает забыть «весь этот кошмар».
Дария Воскобоева
Фото: Instagram
В начале года финалистка 17 сезона «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева ушла из жизни после долгой болезни. В ночь на 7 января ее не стало. О трагедии написал в своем Instagram коллега ведьмы и писатель Антон Мамон, затем эту информацию подтвердили другие друзья Дарии. «У нее был рак. Дария ездила на лечение в Израиль, были улучшения, но потом пошли метастазы. Я не могу открыто говорить о ее диагнозе. Она скрывала свою проблему от поклонников, — поделилась еще одна участница «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина в интервью журналу StarHit. — Она хотела, чтобы о ее смерти узнали намного позже».
Личная жизнь Дарии Воскобоевой устроилась не слишком счастливо. По слухам, уже дважды в жизни ведьмы случались свадьбы, и дважды Дария разводилась, ведя жизнь матери-одиночки. Причем последний развод состоялся в то время, когда Дария участвовала в «Битве экстрасенсов». По словам женщины, она все силы отдавала телевизионному проекту, что окончательно испортило отношения в семье. В последние годы Дария жила в родном Санкт-Петербурге вместе с двумя маленькими детьми, сыном Сашей и дочерью Боженой.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: globallookpress, starface, instagram, eastnews, vk
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