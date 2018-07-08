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«Целый год боли»: звезда «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева сделала неудачную ринопластику

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Серый слайд, который
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Фатима Хадуева

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46-летняя Фатима Хадуева рассказала подписчикам об испытании, через которое прошла, чтобы исправить форму носа.

Финалистка 13 сезона шоу «Битва экстрасенсов» Фатима Хадуева уже давно хотела выправить носовую перегородку. Оказалось, год назад ясновидящая обратилась к некоему специалисту, который сделал все быстро и относительно недорого. Однако сразу после операции Фатима столкнулась с тяжелыми последствиями.

«В итоге перегородка стала еще кривее, спайки образовали инфильтрат и покосили нос окончательно, год болей и дискомфорта, плюс постоянный воспалительный процесс. Я очень аккуратно, как он сказал, ждала 6 месяцев. Пришла с просьбой узнать, что происходит... Ответ меня поразил: могу вколоть с другой стороны для симметрии, или жди еще 6 месяцев, авось рассосется.... Дорогой доктор, не рассосалось! А наоборот лежу в гнойном отделении челюстно-лицевой хирургии... Успели предотвратить заражение крови, а может и менингит... И кстати, нашли то, чем вы «ровняли» нос! Это инородное тело мой организм целый год пытался вытолкнуть из меня!» — заявила Хадуева в своем микроблоге (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Экстрасенса поддержали не только простые интернет-пользователи, но и знаменитые друзья. Например, Катя Лель: «Какой ужас, Фатимочка! Держись, дорогая!». Ей вторила Надя Ручка: «Фатечка, я с тобой! Поправляйся».

Фото: Instagram

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