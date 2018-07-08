«Целый год боли»: звезда «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева сделала неудачную ринопластику

«В итоге перегородка стала еще кривее, спайки образовали инфильтрат и покосили нос окончательно, год болей и дискомфорта, плюс постоянный воспалительный процесс. Я очень аккуратно, как он сказал, ждала 6 месяцев. Пришла с просьбой узнать, что происходит... Ответ меня поразил: могу вколоть с другой стороны для симметрии, или жди еще 6 месяцев, авось рассосется.... Дорогой доктор, не рассосалось! А наоборот лежу в гнойном отделении челюстно-лицевой хирургии... Успели предотвратить заражение крови, а может и менингит... И кстати, нашли то, чем вы «ровняли» нос! Это инородное тело мой организм целый год пытался вытолкнуть из меня!» — заявила Хадуева в своем микроблоге (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Экстрасенса поддержали не только простые интернет-пользователи, но и знаменитые друзья. Например, Катя Лель: «Какой ужас, Фатимочка! Держись, дорогая!». Ей вторила Надя Ручка: «Фатечка, я с тобой! Поправляйся».

Фото: Instagram