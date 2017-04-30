Как сообщает WMJ.ru, очередной выпуск передачи «Экстрасенсы ведут расследование» был посвящен таинственной смерти 14-летней девочки. Три сильнейших экстрасенса выдвинули свои версии произошедшего. Ведьма из Эстонии предположила, что на шаг из окна Марьям Гасымову подтолкнуло одно из видео с так называемым «25-ым кадром». Мэрилин вспомнила, что сама видела это видео во время съемок одного из сезонов «Битвы экстрасенсов». А некоторое время спустя она сама пыталась свести счеты с жизнью: «Моя подруга приехала и меня спасла вовремя. Я выпила таблетки. Я просто помню момент, как я эти таблетки взяла. Их было 50 как минимум. Просто какой-то голос у меня в голове сказал: «Возьми! Возьми!»», — поделилась своей историей колдунья.

Мэрилин также отметила, что сознательно не пошла бы на такой шаг и всегда была против такого выхода из любой ситуации.

Фото: Instagram.com