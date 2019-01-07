Финалистка 17 сезона «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева ушла из жизни после долгой болезни

В ночь на 7 января внезапно не стало Дарии Воскобоевой, известного экстрасенса из Санкт-Петербурга. О трагедии написал в своем Instagram коллега ведьмы и писатель Антон Мамон в своем Instagram, затем эту информацию подтвердили другие друзья Дарии.

«У нее был рак. Дария ездила на лечение в Израиль, были улучшения, но потом пошли метастазы. Я не могу открыто говорить о ее диагнозе. Она скрывала свою проблему от поклонников, — поделилась еще одна участница «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина в интервью журналу StarHit. — Она хотела, чтобы о ее смерти узнали намного позже».