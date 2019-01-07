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Финалистка 17 сезона «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева ушла из жизни после долгой болезни

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дария Воскобоева

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О смерти 38-летней «боевой ведьмы» сообщили ее коллеги по шоу «Битва экстрасенсов» и давние друзья.

В ночь на 7 января внезапно не стало Дарии Воскобоевой, известного экстрасенса из Санкт-Петербурга. О трагедии написал в своем Instagram коллега ведьмы и писатель Антон Мамон в своем Instagram, затем эту информацию подтвердили другие друзья Дарии.

«У нее был рак. Дария ездила на лечение в Израиль, были улучшения, но потом пошли метастазы. Я не могу открыто говорить о ее диагнозе. Она скрывала свою проблему от поклонников, — поделилась еще одна участница «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина в интервью журналу StarHit. — Она хотела, чтобы о ее смерти узнали намного позже».

Личная жизнь Дарии Воскобоевой устроилась не слишком счастливо. По слухам, уже дважды в жизни ведьмы случались свадьбы, и дважды Дария разводилась, ведя жизнь матери-одиночки. Причем последний развод состоялся в то время, когда Дария участвовала в «Битве экстрасенсов». По словам женщины, она все силы отдавала телевизионному проекту, что окончательно испортило отношения в семье. В последние годы Дария жила в родном Санкт-Петербурге вместе с двумя маленькими детьми, сыном Сашей и дочерью Боженой.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Instagram

Видео: Youtube.com / Banteeva Group. Magic блог

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