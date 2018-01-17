Воронежские СМИ сообщили о внезапной смерти одного из участников шоу «Битва экстрасенсов» Константина Ямпольского. Мужчине было всего 33 года.

Маг Константин Ямпольский, который стал известным после участия в 10-м сезоне шоу «Битва экстрасенсов», скончался 16 января от острой коронарной недостаточности. Информация о скоропостижной смерти Константина была опубликована сегодня в группе «ВКонтакте» Воронежского института искусств, выпускником которого был Константин.

Друзья мага просят помощи в организации его похорон: «Костя не имеет близких людей, поэтому мы надеемся организовать его достойные проводы в последний путь силами нашего театрального сообщества. Просим Вас проявить милосердие и принять участие в организации церемонии прощания и похорон человека, учившегося с нами на одном факультете».