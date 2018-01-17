Маг Константин Ямпольский из «Битвы экстрасенсов» умер в одиночестве на 34-м году жизни
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Воронежские СМИ сообщили о внезапной смерти одного из участников шоу «Битва экстрасенсов» Константина Ямпольского. Мужчине было всего 33 года.
Маг Константин Ямпольский, который стал известным после участия в 10-м сезоне шоу «Битва экстрасенсов», скончался 16 января от острой коронарной недостаточности. Информация о скоропостижной смерти Константина была опубликована сегодня в группе «ВКонтакте» Воронежского института искусств, выпускником которого был Константин.
Друзья мага просят помощи в организации его похорон: «Костя не имеет близких людей, поэтому мы надеемся организовать его достойные проводы в последний путь силами нашего театрального сообщества. Просим Вас проявить милосердие и принять участие в организации церемонии прощания и похорон человека, учившегося с нами на одном факультете».
Кроме «Битвы экстрасенсов» Ямпольский принял участие в другом шоу — «Сверхъестественный отбор» на телеканале ТВ-3, в котором стал победителем.
Любопытно, что за месяц до ухода из жизни Константин опубликовал строчки из предсмертной записки Стива Джобса. В ней в общих чертах говорится о том, что все деньги мира ничто по сравнению с настоящими чувствами и любовью к близким.
Фото: Vk.com