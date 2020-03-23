Симоньян, Кожевникова, Михалкова и другие звезды, у которых дети-погодки

Маргарита Симоньян в середине марта сообщила, что спустя четыре месяца после рождения третьего ребенка снова находится в интересном положении. «Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна. Это, конечно, слишком рано — получается, я забеременела всего через 4 месяца после предыдущих родов, но раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе как благословение. Я, кажется, никогда не говорила этого публично, но я против абортов. Не берусь советовать другим и не считаю, что этим должно заниматься государство, но лично для меня аборт всегда был невозможен», — сообщила супруга режиссера Тиграна Кеосаяна. Напомним, Маргарита и Тигран воспитывают троих детей: 6-летнюю Марьяну, 5-летнего Баграта и 5-месячную Маро. У Кеосаяна также есть две дочери от брака с Аленой Хмельницкой.

Мария Кожевникова