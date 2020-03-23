Симоньян, Кожевникова, Михалкова и другие звезды, у которых дети-погодки
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Маргарита Симоньян
Фото: Starface
Маргарита Симоньян в середине марта сообщила, что спустя четыре месяца после рождения третьего ребенка снова находится в интересном положении. «Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна. Это, конечно, слишком рано — получается, я забеременела всего через 4 месяца после предыдущих родов, но раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе как благословение. Я, кажется, никогда не говорила этого публично, но я против абортов. Не берусь советовать другим и не считаю, что этим должно заниматься государство, но лично для меня аборт всегда был невозможен», — сообщила супруга режиссера Тиграна Кеосаяна. Напомним, Маргарита и Тигран воспитывают троих детей: 6-летнюю Марьяну, 5-летнего Баграта и 5-месячную Маро. У Кеосаяна также есть две дочери от брака с Аленой Хмельницкой.
Мария Кожевникова
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
Мария Кожевникова — счастливая мать троих сыновей, которых родила от гражданского мужа, бизнесмена Евгения Васильева. 19 января 2014 года актриса родила сына Ивана, 26 января 2015 года появился на свет сын Максим, а 20 июля 2017 года у актрисы родился третий сын Василий.
Анна Михалкова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анна Михалкова родила супругу, бизнесмену Альберту Бакову, двоих сыновей, одного за другим: Андрея — в 2000-м, а Сергея — в 2001-м. В 2013-м году в семье появилась дочь Лидия.
Анна Курникова
Фото: Getty
Анна Курникова в конце 2017 года родила певцу Энрике Иглесиасу сына Николаса и дочь Люси. А в начале 2020 года у пары родилась дочь Мэри.
Миранда Керр
Фото: Eastnews
7 мая 2018 года у супермодели Миранды Керр и миллиардера Эвана Шпигеля родился сын — Харт Керр Шпигель, которого назвали в честь дедушки Эвана. 7 октября 2019 года появился их второй сын Майлз.
Анастасия Костенко
Фото: Instagram
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова родила ему двоих дочерей практически одну за другой: Милана появилась на свет 10 июля 2018 года, а Ева — 5 февраля 2020-го.
Анастасия Трегубова
Фото: Instagram
Ведущая Первого канала и многодетная мама Анастасия Трегубова недавно родила четвертого ребенка. «Младшие дети — погодки и, это то, что их будет объединять. Может, даже в школу одновременно пойдут. Миша, например, отправился учиться, когда ему было шесть с половиной. После появления Ники мы планировали вновь стать родителями, мой организм быстро восстановился после прошлой беременности, и вот это произошло. Не думали, конечно, что это случится настолько быстро, но считаю, что в жизни все происходит так, как должно быть», — рассказала Passion.ru телеведущая.
Ольга Ушакова
Фото: Instagram
Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова недавно стала мамой в четвертый раз, подарив своему супругу еще одну дочку. «Последний раз...скорее всего...наверное...может быть. Вот такие новости у нас, друзья. Хотя для кого-то уже и не новости. Мы еще только на полпути, но проницательные зрители и подписчики нас уже раскусили. Видимо, кто-то слишком много ест», — написала она в Instagram.
Алехандра Сильва
Фото: Global Look Press / Jack Abuin
В конце прошлого года стало известно, что молодая жена 70-летнего Ричарда Гира подарит ему еще одного ребенка. Жена актера забеременела всего через несколько месяцев после появления сына Алехандро, мальчик родился в феврале 2019 года.
Чулпан Хаматова
Фото: Eastnews
Чулпан Хаматова снимается в кино и является ведущей актрисой и заместителем художественного руководителя Московского академического театра «Современник». У Хаматовой подрастает трое дочерей, старшие из которых появились практически одна за другой — 17-летняя Арина, 16-летняя Ася и 9-летняя Ия.
Глафира Тарханова
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
Глафира Тарханова прославилась благодаря одной из главных ролей в популярном сериале «Измены». В сериале она сыграла подругу детства главной героини, избалованную и глуповатую жену богатого бизнесмена Дашу. По сценарию, ее героиня отчаянно и безрезультатно пытается забеременеть, сама же Глафира — счастливая многодетная мама четверых сыновей, у которых небольшая разница в возрасте.
Хилария Болдуин
Фото: Global Look Press / Sonia Moskowitz
Молодая жена Алека Болдуина потеряла ребенка на 4-м месяце беременности в конце прошлого года. У Хиларии и Алека Болдуина растут четверо детей: 6-летняя Кармен, 4-летний Рафаэль, 3-летний Леонардо и годовалый Ромео. У актера от первой жены Ким Бейсингер есть 24-летняя дочь Айрленд.
Наталья Водянова
Фото: Getty
Чудо-женщина Наталья Водянова успевает все на свете и с легкостью ходит по подиуму даже во время беременности. Наталья руководит собственным благотворительным фондом, регулярно выходит в свет, снимается в глянце, кино и рекламе. Два года назад супермодель родила второго сына Романа гражданскому супругу, французскому бизнесмену Антуану Арно. Старшему сыну пары Максиму в мае исполнилось пять лет. Кроме того, Водянова растит троих детей от экс-супруга Джастина Портмана: 17-летнего сына Лукаса, 13-летнюю Неву и 11-летнего Виктора.
Екатерина Климова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Екатерина Климова считается одной из самых красивых, соблазнительных и востребованных российских актрис. Она растит четверых детей — 16-летнюю дочь Елизавету, 12-летнего сына Матвея, 10-летнего Корнея и 3-летнюю дочь Беллу.
Елена Перминова
Фото: Global Look Press / Panoramic
Модель Лена Перминова растит троих детей от бизнесмена Александра Лебедева — 11-летнего Егора, 10-летнего Никиту и 5-летнюю дочь Арину.
Ким Кардашьян
Фото: Global Look Press / face to face
Звезда реалити Ким Кардашьян подарила рэперу Канье Уэсту дочь Норт 15 июня 2013 года и сына Сейнта 5 декабря 2015-го, после чего заявила, что сама рожать больше не будет. Следующие дети появились на свет от суррогатных матерей, практически один за другим.
Мария Погребняк
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Супруга футболиста Павла Погребняка Мария не стала откладывать вопрос деторождения в долгий ящик и подарила ему троих сыновей с небольшой разницей в возрасте.
Хайди Клум
Фото: Global Look Press / FS/AdMedia
Хайди Клум родила дочь Хелен 5 мая 2004 года, спустя год на свет появился сын Генри, еще спустя год — Йохан, а в 2009-м появилась на свет ее дочь Лу.
Ирина Леонова
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
Бывшая гражданская супруга Евгения Цыганова, актриса Ирина Леонова, родила ему семерых детей, которые появились на свет практически один за другим.
Оксана Арбузова
Фото: Eastnews
Еще одна известная многодетная мама Оксана Арбузова рожала детей одного за другим своему супругу, актеру Ивану Охлобыстину. Сейчас в семье подрастают двое сыновей и четверо дочерей.
Фото: Instagram, eastnews, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passon.ru. пресс-служба
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