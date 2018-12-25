Анастасия Трегубова: «Муж — единственный человек, который не раздражает меня во время беременности»

Анастасия, недавно вы сообщили о четвертой беременности. Ваша младшая дочь Ника появилась на свет всего 11 месяцев назад, не слишком маленький перерыв?

Младшие дети - погодки и, это то, что их будет объединять. Может, даже в школу одновременно пойдут. Миша, например, отправился учиться, когда ему было шесть с половиной. После появления Ники мы планировали вновь стать родителями, мой организм быстро восстановился после прошлой беременности, и вот это произошло. Не думали, конечно, что это случится настолько быстро, но считаю, что в жизни все происходит так, как должно быть

Расскажите, как узнали о беременности и что почувствовали.

Самое интересное, что мою беременность первым почувствовал муж. Саша заметил во мне какие-то изменения, подошел и сказал: «Давай сделаем тест!?». Видимо еще сильны были воспоминания о том, как я менялась, когда ждала Нику. А, может, просто интуиция. Тем не менее, его предположения оказались верны….

Как сообщили радостную новость детям? Расскажите об их реакции.

Дети приехали с отдыха из Болгарии, начали готовиться к 1 сентября, и мы с Сашей им объявили. Они, конечно, очень сильно удивились, так как у них недавно появилась сестра, но обрадовались.

Кого больше хотите – мальчика или девочку? Будете узнавать пол малыша?

Миша очень хочет братика, чтобы в семье было гендерное равенство, но мы пока не знаем, кто будет. Имена придумываем и для мальчика и для девочки.

В прошлом нашем интервью вы сказали, что детей вам растить помогают бабушки, но теперь их будет уже четверо… Не планируете все-таки взять няню?

Да, сейчас с нами живет моя мама, но есть и няня. Помогает еще и то, что после того, как мы переехали за город, Лиза и Миша стали учиться в одной школе, и если раньше нужно было ездить утром в несколько разных мест, то сейчас все рядом.

Вы много работаете, растите троих детей. Как отдыхаете от постоянных нагрузок дома и на работе? Как восстанавливаете силы?

Для меня самый главный отдых — это сон. Особенно сложно высыпаться из-за работы. Трудовой день начинается в 3.30 утра, когда я просыпаюсь и выезжаю в студию «Доброго утра», чтобы в 5 утра уже быть в прямом эфире. Когда после эфира приезжаю домой, то ложусь немного вздремнуть. Вся семья это понимает, поэтому стараются дать мне возможность немного отдохнуть, и не шумят.

Часто случается так, что после рождения детей из отношений супругов пропадает романтика. Как вам удается ее сохранить? Есть какие-то секреты? Может, устраиваете свидания только для двоих или что-то еще…

Сейчас мы едем в загородный отель вдвоем… Мы любим выезжать за город, либо в Москве снимаем номер в отеле, если у нас нет возможности никуда отправиться. Во-первых, это время, когда можно побыть вдвоем, а во-вторых, даже на родной город смотришь по-новому, чувствуешь себя немного туристом во время отпуска. Обязательно выходим погулять, изучаем район, заходим в уютные кафе. И сразу ощущение, словно ты оказался в другом городе. Важно иногда менять обстановку. Еще, стараемся удивлять друг друга, дарить неожиданные подарочки. Мы проводим вместе 24 часа в сутки, но совсем не устаем друг от друга. Мы сидели завтракали, зашла моя мама, улыбнулась и говорит: «Неразлучные голубки». Мы друг другу завтрак готовим, Саша меня встречает с работы.

Как муж помогает вам с детьми? Насколько он заботливый отец и готов делить с вами обязанности по уходу за ними?

Надо сказать, что Саша – идеальный отец. Он принимает стопроцентное участие в воспитании детей. Обязательно интересуемся, что у старших детей, какие у них успехи и трудности в школе, проверяем уроки, помогаем им. Дети разного возраста и у каждого свои потребности, и Саша во всем помогает.