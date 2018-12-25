Анастасия Трегубова: «Муж — единственный человек, который не раздражает меня во время беременности»

Анастасия, недавно вы сообщили о четвертой беременности. Ваша младшая дочь Ника появилась на свет всего 11 месяцев назад, не слишком маленький перерыв?
Младшие дети - погодки и, это то, что их будет объединять. Может, даже в школу одновременно пойдут. Миша, например, отправился учиться, когда ему было шесть с половиной. После появления Ники мы планировали вновь стать родителями, мой организм быстро восстановился после прошлой беременности, и вот это произошло. Не думали, конечно, что это случится настолько быстро, но считаю, что в жизни все происходит так, как должно быть
Расскажите, как узнали о беременности и что почувствовали.
Самое интересное, что мою беременность первым почувствовал муж. Саша заметил во мне какие-то изменения, подошел и сказал: «Давай сделаем тест!?». Видимо еще сильны были воспоминания о том, как я менялась, когда ждала Нику. А, может, просто интуиция. Тем не менее, его предположения оказались верны….
Как сообщили радостную новость детям? Расскажите об их реакции.
Дети приехали с отдыха из Болгарии, начали готовиться к 1 сентября, и мы с Сашей им объявили. Они, конечно, очень сильно удивились, так как у них недавно появилась сестра, но обрадовались.
Кого больше хотите – мальчика или девочку? Будете узнавать пол малыша?
Миша очень хочет братика, чтобы в семье было гендерное равенство, но мы пока не знаем, кто будет. Имена придумываем и для мальчика и для девочки.
В прошлом нашем интервью вы сказали, что детей вам растить помогают бабушки, но теперь их будет уже четверо… Не планируете все-таки взять няню?
Да, сейчас с нами живет моя мама, но есть и няня. Помогает еще и то, что после того, как мы переехали за город, Лиза и Миша стали учиться в одной школе, и если раньше нужно было ездить утром в несколько разных мест, то сейчас все рядом.
Вы много работаете, растите троих детей. Как отдыхаете от постоянных нагрузок дома и на работе? Как восстанавливаете силы?
Для меня самый главный отдых — это сон. Особенно сложно высыпаться из-за работы. Трудовой день начинается в 3.30 утра, когда я просыпаюсь и выезжаю в студию «Доброго утра», чтобы в 5 утра уже быть в прямом эфире. Когда после эфира приезжаю домой, то ложусь немного вздремнуть. Вся семья это понимает, поэтому стараются дать мне возможность немного отдохнуть, и не шумят.
Часто случается так, что после рождения детей из отношений супругов пропадает романтика. Как вам удается ее сохранить? Есть какие-то секреты? Может, устраиваете свидания только для двоих или что-то еще…
Сейчас мы едем в загородный отель вдвоем… Мы любим выезжать за город, либо в Москве снимаем номер в отеле, если у нас нет возможности никуда отправиться. Во-первых, это время, когда можно побыть вдвоем, а во-вторых, даже на родной город смотришь по-новому, чувствуешь себя немного туристом во время отпуска. Обязательно выходим погулять, изучаем район, заходим в уютные кафе. И сразу ощущение, словно ты оказался в другом городе. Важно иногда менять обстановку. Еще, стараемся удивлять друг друга, дарить неожиданные подарочки. Мы проводим вместе 24 часа в сутки, но совсем не устаем друг от друга. Мы сидели завтракали, зашла моя мама, улыбнулась и говорит: «Неразлучные голубки». Мы друг другу завтрак готовим, Саша меня встречает с работы.
Как муж помогает вам с детьми? Насколько он заботливый отец и готов делить с вами обязанности по уходу за ними?
Надо сказать, что Саша – идеальный отец. Он принимает стопроцентное участие в воспитании детей. Обязательно интересуемся, что у старших детей, какие у них успехи и трудности в школе, проверяем уроки, помогаем им. Дети разного возраста и у каждого свои потребности, и Саша во всем помогает.
Какие качества больше всего цените в супруге?
Щедрость, внимательность, забота, чувство защищенности. Это единственный человек, который меня вообще не раздражает в моем беременном состоянии. Дети, бывает, напроказничают, я разволнуюсь. А Саша еще ни разу за все время моих беременностей не расстраивал.
Расскажите, как вы познакомились, чем занимается и почему именно он стал главным мужчиной в вашей жизни? Информации о нем в СМИ крайне мало…
Мы отдыхали на горнолыжном курорте в Сочи, в разных компания и оказались за соседними столиками в ресторане. Саша подошел к нам за столик и начал расспрашивать про склоны - так и завязалось наше знакомство. Кстати, когда мы познакомились, он не знал, что я работаю на телевидении. Помню, мы смеялись, когда он рассказывал, как боялся, что в жены ему выпадет известная персона, но в итоге так и вышло. Сам Саша к шоу-бизнесу и телевидению отношения не имеет.
Кстати, никогда не думали о том, чтобы стать домохозяйкой, заниматься воспитанием детей, бытом, а обязанности по обеспечению переложить на плечи мужа?
Мы, конечно, сейчас начинаем об этом задумываться, не поменять ли мне профессию на профессию домохозяйки. Но с моим складом характера я не смогу сидеть дома и заниматься только воспитанием детей. Мне нужно что-то делать. Без работы не смогу. Вот даже сейчас готовлюсь к съемке видео блога для будущих мам. Возможно, как раз это позволит мне совмещать воспитание детей и работу. Потому что снимать решили не выходя из дома. Но «правильной» домохозяйкой я точно никогда не буду. Халат, фартук, борщи, бигуди – это не для меня. Мне важно успевать все совмещать, и пусть дети растут с осознанием того факта, что можно и в семье, и на работе быть успешными.
Планируете ли вы еще детей и, если да, то на каком количестве хотели бы остановиться?
Не люблю загадывать. Мы сейчас сосредоточены на этой беременности. Самое главное, чтобы все было хорошо. А потом, наверное, я уже смогу ответить на этот вопрос, остановимся ли мы на достигнутом или нет.
Дайте совет женщинам, которые боятся быть многодетными мамами, боятся, что не справятся с такой нелегкой и ответственной ролью.
Я тоже никогда не думала, что буду многодетной мамой. И если бы мне раньше кто-то это сказал, я, наверное, рассмеялась и ответила, что это не для меня. На самом деле не все так страшно. Потому что, как говорят, где два, там и три. А у нас где три, там и четыре. Получается, что за плечами уже большой опыт, и вы знаете, что делать. С третьей беременностью я уже не так волновалась, как с первой. Если разница в возрасте большая, как у нас между старшей и младшей, 12 лет, то тут вообще никаких проблем. Вы получаете в лице старшего ребенка уже помощника, а не дополнительные заботы. Если погодки, то это выгодно: только с одним справился, тут и второй. И одежда остается: когда Ника родилась, мы покупали нейтральные вещи, потому что уже тогда планировали еще одного ребенка. Пока дети маленькие, понятно, что вы о них заботитесь. А вот в будущем они будут заботиться о вас. Это здорово! Нужно смотреть на перспективу. Дети, множество внуков. И вот такая большая семья будет собираться на праздники, приезжать к вам в гости. То есть, вы ещё получаете радость в будущем. А сейчас… Справились с одним, с двумя, и с тремя тем более справитесь.
Как планируете отмечать Новый год?
Отметим Новый год с семьей: далеко никуда не поедем, срок у меня уже большой. В новогоднюю ночь накроем на стол, приготовим традиционные праздничные блюда и будем ждать гостей. Лиза с Мишей пообещали, что помогут нам со всеми хлопотами. В январские праздники тоже планируем и принимать гостей, и навестить друзей. А еще, на несколько дней всей семьей отправимся в загородный отель. Дети там буду на лошадях кататься, лепить снежных баб. Для них развлечение, и нам хорошо. А там уже опять школа.
Можете поздравить наших читательниц с наступающим Новым годом и что-нибудь пожелать.
Пусть сбываются все ваши мечты! Может кто-то скажет, что это банально, но мы-то знаем, что это очень важно и нужно всем нам!
Интервью: Ангелина Нежная
Фото: пресс-служба, instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!