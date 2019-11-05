Молодая жена 70-летнего Ричарда Гира подарит ему еще одного ребенка

О том, что жена голливудского актера находится на третьем месяце беременности сообщило издание Hola! со ссылкой на свои источники.

Ричард Гир женился на публицистке Алехандре Сильве в апреле 2018 года после трехлетнего романа. Алехандра и Ричард поддержали друг друга после разводов. Актер несколько лет назад расстался с актрисой и моделью Кэри Лоуэлл, с которой у Гира есть 19-летний сын Гомер. У Алехандры тоже есть 6-летний сын Альберт от горного магната Роберта Говинда.