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Молодая жена 70-летнего Ричарда Гира подарит ему еще одного ребенка

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Слайд, который
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Ричард Гир и Алехандра поженились в 2018 году

Фото: Instagram

Их первый общий сын родился всего 8 месяцев назад.

70-летний Ричард Гир и его 36-летняя супруга Алехандра вновь станут родителями. Жена актера забеременела всего через несколько месяцев после появления сына Алехандро, мальчик родился в феврале 2019 года.

О том, что жена голливудского актера находится на третьем месяце беременности сообщило издание Hola! со ссылкой на свои источники.

Ричард Гир женился на публицистке Алехандре Сильве в апреле 2018 года после трехлетнего романа. Алехандра и Ричард поддержали друг друга после разводов. Актер несколько лет назад расстался с актрисой и моделью Кэри Лоуэлл, с которой у Гира есть 19-летний сын Гомер. У Алехандры тоже есть 6-летний сын Альберт от горного магната Роберта Говинда.

Instagram
Instagram

Ричарда Гира часто критикуют за то, что он решился стать отцом в таком преклонном возрасте. Актер внимания не это не обращает и наслаждается общением с маленьким сыном, которого назвал в честь любимой супруги.

Этот брак стал для Гира уже третьим, первой его супругой была супермодель Синди Кроуфорд, брак с которой длился четыре года.

Фото и видео: Instagram

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