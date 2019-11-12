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Молодая жена Алека Болдуина потеряла ребенка на 4-м месяце беременности: «Я в шоке и не понимаю, что происходит»

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Слайд, который
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Алек и Хилария Болдуин женаты 7 лет

Фото: EAST NEWS

Хилария пережила выкидыш второй раз за полгода.

Два месяца назад 61-летний голливудский актер Алек Болдуин сообщил, что его 35-летняя супруга Хилария ждет ребенка. Малыш должен был появиться на свет после того, как супруги потеряли другого младенца. Но и в этот раз Хиларии не суждено было стать матерью в пятый раз: у нее опять произошел выкидыш.

О том, что малыша больше нет, Хилария рассказала под трогательным видео со своей дочерью Кармен.

«Нам грустно делиться с вами тем, что мы узнали сегодня: наш ребенок покинул нас на четвертом месяце. Несмотря на то, что сейчас нам плохо, все будет хорошо. Нам повезло, что у нас четверо здоровых детей, и мы всегда об этом помним. Я рассказала об этом Кармен и сняла ее, чтобы послать это Алеку. Я сказала ей, что этот ребенок не родится, но мы очень постараемся подарить ей маленькую сестренку в другой раз. Я опустошена. Я не ожидала этого, когда ходила сегодня на скрининг. Я все в шоке и не совсем понимаю, что происходит», — написала Хилария в Instagram. Она также попросила папарацци не преследовать ее семью: «Это все, чего я прошу», — добавила она.

У Хиларии и Алека Болдуина растут четверо детей: 6-летняя Кармен, 4-летний Рафаэль, 3-летний Леонардо и годовалый Ромео. У актера от первой жены Ким Бейсингер есть 24-летняя дочь Айрленд.

63-летнйи Алек Болдуин признавался, что хочет много детей, но также он добавил, что ему нужно много зарабатывать, чтобы оставить им солидное наследство. «Надо признаться честно, что я не смогу быть с ними достаточно долго», — говорил актер.

Фото и видео: Instagram, East news

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