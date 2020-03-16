39-летняя Маргарита Симоньян ждет четвертого ребенка

«Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна.

Это, конечно, слишком рано — получается, я забеременела всего через 4 месяца после предыдущих родов, но раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе как благословение.

Я, кажется, никогда не говорила этого публично, но я против абортов. Не берусь советовать другим и не считаю, что этим должно заниматься государство, но лично для меня аборт всегда был невозможен», — рассказала Симоньян подписчикам.