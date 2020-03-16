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39-летняя Маргарита Симоньян ждет четвертого ребенка

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Маргарита Симоньян — многодетная мать

Фото: Instagram

О своем интересном положении журналист заявила всего через четыре месяца после появления на свет ее третьего ребенка.

В октябре 2019 года Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян стали родителями в третий раз. У них родилась дочь Маро.

И теперь, пять месяцев спустя, 39-летняя Маргарита сообщила, что ждет четвертого ребенка.

Детский праздник в доме Маргариты и Тиграна

«Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна.

Это, конечно, слишком рано — получается, я забеременела всего через 4 месяца после предыдущих родов, но раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе как благословение.

Я, кажется, никогда не говорила этого публично, но я против абортов. Не берусь советовать другим и не считаю, что этим должно заниматься государство, но лично для меня аборт всегда был невозможен», — рассказала Симоньян подписчикам.

Поклонники семьи Симоньян-Кеосаян поздравили Маргариту со скорым прибавлением и пожелали ей легких родов.

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян не состоят в официальном браке. Маргарита рассказывала, что не хотела бы идти в загс беременной. «Но то дела появляются срочные, то я жду ребенка», — делилась она.

Напомним, У Маргариты и Тиграна уже растут трое детей: 6-летняя Марьяна, 5-летний Баграт и 5-месячная Маро. У Кеосаяна также есть две дочери от брака с Аленой Хмельницкой.

Фото и видео: Instagram

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