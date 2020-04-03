Суррогатные дети Божены Рынски, Аллы Пугачевой, Елены Маликовой и других звездных мам

Супруга певца Дмитрия Маликова Елена о радости от пополнения в семействе рассказала в своем Instagram: «Я была в семье единственным ребенком. Любимым, умным, красивым, но единственным. Когда мне исполнилось 20, внезапно скончалалась моя мама, потом папа. От ужаса случившегося меня спасла тогда моя ,совсем еще малютка, дочь Оля. Просто потому, что она была. Через некоторое время моя жизнь резко поменялась, - я встретила Диму, благодаря ему обрела прекрасную семью: он, его родители, сестра, бабушка, тети, племянник, Оля и ее семья, наша чудесная дочь и сын... Семья - это команда ! Где один - за всех и все - за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее!»

Сын Дмитрия и Елены Маликовых появился на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга в 2018 году. Малыша, которого назвали Марком, в строжайшей тайне вынашивала суррогатная мать. Также у пары есть 20-летняя дочь Стефания и 34-летняя дочь Ольга от первого брака Елены.

Джессика Честейн