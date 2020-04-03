Суррогатные дети Божены Рынски, Аллы Пугачевой, Елены Маликовой и других звездных мам
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Фото: Instagram
Божена Рынска
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
В конце марта 45-летняя Божена Рынска впервые стала матерью и показала новорожденную дочь. Ранее, в августе 2019 года журналистка заявила, что ждет ребенка от умершего полгода назад мужа, политолога Игоря Малашенко. «Есть женщины, которые зверски фертильны даже за сороковник. Но обычно яичники стабильно работают до 40, а потом резко наступает закат, — рассказала Божена Рынска в интервью журналу Hello! — Представь: только что, в 39 лет, у тебя созревало шесть полноценных яйцеклеток, проходит год — у тебя только три, еще полгода — а там одна, а потом одна и та корявая». Также Божена призналась, что они с мужем пережили шесть выкидышей у суррогатных мам и только на седьмой раз все получилось.
Алла Пугачева
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Новость о рождении детей у Максима Галкина и Аллы Пугачевой стала настоящей информационной бомбой. Многие даже не сразу в это поверили. Оказалось, что певица еще несколько лет назад предусмотрительно заморозила свои яйцеклетки. Так суррогатная мать родила супругам близнецов Лизу и Гарри.
Елена Маликова
Фото: Eastnews
Супруга певца Дмитрия Маликова Елена о радости от пополнения в семействе рассказала в своем Instagram: «Я была в семье единственным ребенком. Любимым, умным, красивым, но единственным. Когда мне исполнилось 20, внезапно скончалалась моя мама, потом папа. От ужаса случившегося меня спасла тогда моя ,совсем еще малютка, дочь Оля. Просто потому, что она была. Через некоторое время моя жизнь резко поменялась, - я встретила Диму, благодаря ему обрела прекрасную семью: он, его родители, сестра, бабушка, тети, племянник, Оля и ее семья, наша чудесная дочь и сын... Семья - это команда ! Где один - за всех и все - за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее!»
Сын Дмитрия и Елены Маликовых появился на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга в 2018 году. Малыша, которого назвали Марком, в строжайшей тайне вынашивала суррогатная мать. Также у пары есть 20-летняя дочь Стефания и 34-летняя дочь Ольга от первого брака Елены.
Джессика Честейн
Фото: Global Look Press / face to face
Одна из самых успешных и красивых актрис Голливуда Джессика Честейн и ее супруг, итальянский дизайнер Джан Лука Препозуло недавно снова стали родителями. Второго ребенка, как и первого, паре родила суррогатная мать. Честейн и Джан Лука Препозуло, которые скрывают личную жизнь от широкой общественности, попали в объектив фотографов во время семейной прогулки. Муж актрисы катил перед собой коляску с дочерью, а сама она держала в слинге второго малыша, сообщает Page Six. Имя и пол ребенка пока не известны. Напомним, что в 2018-м году они впервые стали родителями с помощью суррогатной матери. Дочку они назвали Джульетта Пасси Честейн. Тогда пополнение в семействе тоже рассекретили папарацци.
Кэмерон Диаз
Фото: Getty
В преддверии наступления нового, 2020 года в семье голливудской актрисы Кэмерон Диаз и музыканта Бенджи Мэддена произошло радостное событие — на свет появилась их дочь Рэддикс. Новоиспеченные родители сообщили поклонникам о рождении первенца и отметили, что постараются защитить малышку от пристального внимания со стороны публики, поэтому не будут публиковать ее фотографии. По слухам, ребенка выносила суррогатная мать, так как 47-летнюю Диаз никто так и не видел с округлившимся животом.
Татьяна Брухунова
Фото: Instagram
По слухам, 74-летний известный юморист Евгений Петросян недавно впервые стал отцом. Ребенка шоумену якобы подарила его нынешняя возлюбленная Татьяна Брухунова, а выносила малыша якобы суррогатная мать. «Событие произошло в одном из ведущих медицинских центров Дубая 13 марта. Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают, но есть информация, что это мальчик. Оба безумно счастливы — познают радости отцовства и материнства», — рассказал «СтарХиту» знакомый пары.
Ким Кардашьян
Фото: Global Look Press / _Imagespace
Прошлым летом Ким Кардашьян, пережившая две сложные беременности, сообщила, что не хочет больше иметь детей. «Я очень люблю всех своих детей. Но четыре — это максимум, с которым я могу справиться, учитывая мою занятость. А ведь каждому требуется очень много внимания», — написала в социальных сетях Кардашьян, которая растит двоих детей, которых родила сама, и двоих малышей от суррогатных матерей.
Николь Кидман
Фото: Global Look Press / Jennifer Bloc
Многодетная мать Николь Кидман рассказала журналистам, что считает для себя вопрос материнства закрытым. «Мне не хотелось бы признаваться себе в этом, но я больше не планирую становиться матерью», — сообщила она в интервью с Marie Claire. При этом актриса подчеркнула, что 11-летняя Фейт Маргарет и 9-летняя Сандей Роуз приносят, рожденная суррогатной матерью, ей огромную радость, что подтверждают их трогательные семейные фотографии. Также они с мужем, австралийским музыкантом Китом Урбаном (Keith Urban), воспитали двух приемных детей, усыновленных звездой в первом браке с актером Томом Крузом (Tom Cruise). Сейчас 25-летняя Изабелла Джейн и 23-летний Коннор Энтони стали совсем взрослыми.
Тайра Бэнкс
Фото: Global Look Press / face to face
В конце января 2016-м Тайра Бэнкс и ее бойфренд, норвежский фотограф и бизнесмен Эрик Асла, стали родителями. В этом им помогла суррогатная мать. Кроху назвали Йорк Бэнкс Асла. Супермодель рассказала тогда, что у него мамины глазки и пальчики, папины ротик и щечки. Долгое время Тайра безуспешно пыталась зачать ребенка своими силами, она пробовала ЭКО. Она признавалась, что хотела бы зачать и выносить ребенка самостоятельно, но не получилось.
Яна Рудковская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Не так давно в эфире своего семейного шоу продюсер Яна Рудковская заявила о желании обзавестись еще одним ребенком. Супруга Евгения Плющенко уже была морально готова испортить фигуру и даже сделала несколько попыток ЭКО, но решила больше не мучить себя и воспользоваться услугами суррогатной матери. «Когда к услугам суррогатной матери прибегают мужчины, отцы, все радуются за них, а когда женщины — осуждают: "Ты что, сама не могла?"», — цитирует Яну журнал HELLO!. Яна призналась, что несколько эмбрионов не прижились в ее организме. «Я прошла все круги ада с гормональной терапией. В течение двух лет каждые полгода мы пробовали забеременеть. Но для организма в 44 года это уже тяжело. Даже, если бы мне сказали, что из-за гормонов я стану толстой, я бы согласилась. Это неважно, главное — родить ребенка. Но шансы равны 10%», — говорила она ранее.
Фото: Instagram
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