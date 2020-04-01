Божена Рынска — о своей борьбе за ребенка: «Четыре года моей терапии и шесть выкидышей у сурмам»

В августе 2019 года Божена Рынска заявила, что ждет ребенка от умершего полгода назад мужа Игоря Малашенко. В марте у Рынски родилась девочка, которую она назвала Женей.

Это стало возможным благодаря тому, что Божена с мужем долгие годы пытались стать родителями естественным путем, но у них ничего не получилось, и после долгих лет терапии супруги заморозили оплодотворенные эмбрионы.

«Есть женщины, которые зверски фертильны даже за сороковник. Но обычно яичники стабильно работают до 40, а потом резко наступает закат, — рассказывает Божена Рынска в интервью журналу Hello! — Представь: только что, в 39 лет, у тебя созревало шесть полноценных яйцеклеток, проходит год — у тебя только три, еще полгода — а там одна, а потом одна и та корявая».

Божена уверена, что все нужно делать своевременно, а если беременность откладывается на потом, то в вовремя собрать и заморозить яйцеклетки. На вопрос, почему она в итоге не решилась сама выносить ребенка, она призналась, что у нее хроническая тромбофлибия, которая помешала бы ей нормально выходить беременность, а могла бы и малышу навредить.