У Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился ребенок?
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram
По слухам, 74-летний известный юморист Евгений Петросян впервые стал отцом. Ребенка шоумену якобы подарила его нынешняя возлюбленная Татьяна Брухунова.
«Событие произошло в одном из ведущих медицинских центров Дубая 13 марта. Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают, но есть информация, что это мальчик. Оба безумно счастливы — познают радости отцовства и материнства», — рассказал «СтарХиту» знакомый пары.
Напомним, что в 2018 году Евгений Ваганович начал новую жизнь, развелся с женой, юмористкой Еленой Степаненко. В одном из постов юморист признался, что не чувствует свой возраст. Он делает косметические маски и поддерживает форму в спортзале. Сейчас Петросян состоит в романтических со своей бывшей помошницей Татьяной Брухуновой.
Фото: Instagram
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