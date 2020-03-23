У Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился ребенок?

Напомним, что в 2018 году Евгений Ваганович начал новую жизнь, развелся с женой, юмористкой Еленой Степаненко. В одном из постов юморист признался, что не чувствует свой возраст. Он делает косметические маски и поддерживает форму в спортзале. Сейчас Петросян состоит в романтических со своей бывшей помошницей Татьяной Брухуновой.