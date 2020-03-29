45-летняя Божена Рынска впервые стала матерью и показала новорожденную дочь

Девочку Божена назвала Евгенией. «Для всех, кто интересовался: завтра в Hello! выйдет большой материал про нас с Женюлей. Здесь Женечка недовольная, разбудили. Но уже сейчас мы научились улыбаться и агукать. Все подробности - в материале. Новая глава моей жизни - #женечкамалашенко - официально открыта», — написала она в Instagram. Напомним, в конце лета прошлого года стало известно, что Божена Рынска ждет дочь от мужа Игоря Малашенко, которого не стало в феврале 2019-го. Рынска и Малашенко состояли в отношениях семь лет, но поженились только осенью 2018 года, незадолго до его смерти.