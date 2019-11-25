«Она не просто услугу за деньги окажет»: Яна Рудковская решила поселить суррогатную мать в своем доме
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Яны Рудковской
Не так давно в эфире своего семейного шоу продюсер Яна Рудковская заявила о желании обзавестись еще одним ребенком. Супруга Евгения Плющенко уже была морально готова испортить фигуру и даже сделала несколько попыток ЭКО, но решила больше не мучать себя и воспользоваться услугами суррогатной матери.
«Когда к услугам суррогатной матери прибегают мужчины, отцы, все радуются за них, а когда женщины — осуждают: "Ты что, сама не могла?"», — цитирует Яну журнал HELLO!. Женщина призналась, что несколько эмбрионов не прижились в ее организме.
«Я прошла все круги ада с гормональной терапией. В течение двух лет каждые полгода мы пробовали забеременеть. Но для организма в 44 года это уже тяжело. Даже, если бы мне сказали, что из-за гормонов я стану толстой, я бы согласилась. Это неважно, главное — родить ребенка. Но шансы равны 10%», — говорила она ранее.
Фото и видео: instagram
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