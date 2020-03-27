43-летняя голливудская звезда Джессика Честейн стала мамой во второй раз

Джессика Честейн и Джан Лука Препозуло, которые скрывают личную жизнь от широкой общественности, попали в объектив фотографов во время семейной прогулки. Муж актрисы катил перед собой коляску с дочерью, а сама она держала в слинге второго малыша, сообщает Page Six. Имя и пол ребенка пока не известны.

Напомним, что в 2018-м году Джессика Честейн и ее 35-летний супруг впервые стали родителями с помощью суррогатной матери. Дочку они назвали Джульетта Пасси Честейн. Тогда пополнение в семействе тоже рассекретили папарацци.