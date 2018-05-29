Самые сексуальные футболисты ЧМ — 2018: где их можно встретить и как покорить

Руй Патрисиу, 30 лет

На днях Руй Патрисиу стал вратарем неополитанского клуба «Наполи» и теперь будет зарабатывать два миллиона евро в год. Вратарь сборной Португалии красив, сексуален, успешен, богат и... женат. В Instagram футболист публикует в основном трогательные фото с детьми и супругой Джоаной, на которой женился семь лет назад и с которой, судя по всему, очень счастлив. Если узнаете, как покорить его сердце, напишите нам в редакцию.

Рикарду Куарежма, 34 года

Полузащитник сборной Рикарду Куарежма — обладатель стального пресса и множества татуировок. Футболист часами занимается в спортзале и любит хвастаться результатами тренировок в Instagram, а на футбольном поле — эффектно скидывать футболку. В общем, вы уже поняли, о чем говорить с Рикарду? B общем, вы уже поняли, о чем говорить с Рикарду? И побольше восхищения в глазах.

Криштиану Роналду, 33 года

Один из самых богатых и знаменитых футболистов мира Криштиану Роналду на днях стал обладателем «Золотого мяча» – трофея, присуждаемого лучшему футболисту мира по версии France Football. Роналду обожает себя, своего старшего сына, названного в его честь и... упорно отрицает слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Помимо Криштиану-Роналду-младшего у спортсмена есть еще двое детей от суррогатных матерей. Сейчас футболист в отношениях с Джорджиной Родригес, родившей ему в прошлом году дочь. Если хотите его очаровать, поговорите о его успехах и любимых детях. Только не удивляйтесь, если он в итоге предложит вам стать суррогатной матерью для ее пятого ребенка, а от романтических отношений откажется.

Андре Силва, 22 года

Новая звезда сборной Португалии Андре Сильва не обременен брачными узами, детьми и серьезными отношениями. В прошлом году Андре подписал пятилетний контракт с итальянским «Миланом», сумма трансфера составила 38 миллионов евро. Что и говорить, завидный жених, вот только в ближашие годы он планирует всего себя посвящать работе. Так что готовьтесь либо стать для него мимолетным увлечением, либо убедите, что готовы бать женой декабриста.

Где будут жить: Кратово, Учебно-тренировочный центр «Сатурн»

Где будут тренироваться: Кратово, Учебно-тренировочный центр «Сатурн»

Сборная Германии