Первая жена подала на Дмитрия Тарасова в суд за неуплату алиментов в размере 15 миллионов рублей

Время от времени Дмитрий Тарасов проводит время со своей старшей дочкой Ангелиной от первой жены Оксаны, с самой женщиной при этом давно не общаясь. На днях оказалось, что футболист ограничивается лишь игрушками для 9-летней Ангелины и совместными фото с ней, а финансово никак не помогает Оксане. 15 октября Пономаренко решила подать документы в суд.

«В результате перечисления алиментов не в полном объеме за шесть лет накопилась задолженность свыше 15 млн рублей», — заявил адвокат Оксаны Сергей Жорин в интервью агентству ТАСС.