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Первая жена подала на Дмитрия Тарасова в суд за неуплату алиментов в размере 15 миллионов рублей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий Тарасов со старшей дочкой Ангелиной

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Оказалось, что 31-летний Дмитрий Тарасов уже 6 лет не платил алименты своей экс-супруге Оксане Пономаренко.

Время от времени Дмитрий Тарасов проводит время со своей старшей дочкой Ангелиной от первой жены Оксаны, с самой женщиной при этом давно не общаясь. На днях оказалось, что футболист ограничивается лишь игрушками для 9-летней Ангелины и совместными фото с ней, а финансово никак не помогает Оксане. 15 октября Пономаренко решила подать документы в суд.

«В результате перечисления алиментов не в полном объеме за шесть лет накопилась задолженность свыше 15 млн рублей», — заявил адвокат Оксаны Сергей Жорин в интервью агентству ТАСС.

Юрист добавил, что Тарасов уже выступил с ответным иском об уменьшении размера выплат в 4 раза и пересчете долга. Также, по словам Жорина, не исключено возбуждение уголовного дела по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» в случае дальнейшего уклонения Дмитрия от выплаты алиментов.

Фото и видео: Instagram

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