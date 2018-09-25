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«Отец — это не просто строчка в свидетельстве»: Барановская заявила, что Аршавин не общается с их детьми уже 5 лет

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я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Барановская с детьми

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Юлия Барановская призналась, что ее бывший гражданский супруг Андрей Аршавин решил полностью порвать отношения с ней и их тремя общими детьми.

На днях телеведущая и писательница Юлия Барановская представила в Санкт-Петербурге свою новую книгу «Все к лучшему. Проверено мной». Так вышло, что место презентации совпало с местом первой встречи Юлии и ее экс-возлюбленного Андрея Аршавина. Многодетная мама написала об этом совпадении в своем микроблоге, и некоторые подписчики тут же решили, что она по-прежнему испытывает к Аршавину чувства. «Почему вы до сих пор ждете, когда папа детей к вам опять вернется?», — поинтересовались они (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Юлия не сдержалась: «Вы считаете, что можно называть «папой» человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет? На мой взгляд для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений, отец это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении. Но это выбор каждого. И еще один момент, на мой взгляд найти мужика и любовь невозможно, мужчину можно встретить, а любовь просто случается».

Напомним, Барановская и Аршавин были вместе 9 лет, познакомившись еще до того, как Андрей стал известным на весь мир футболистом. Когда Юлия была беременна младшим сыном Арсением, спортсмен ушел из семьи, а позже официально женился на журналистке Алисе Казьминой.

Фото и видео: Instagram

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