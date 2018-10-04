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Отстранение от матчей и уголовное расследование: Криштиану Роналду обвиняется в изнасиловании

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Криштиану Роналду

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Жительница США заявила, что 9 лет назад ее изнасиловали в одном из отелей Лас-Вегаса, и нападавшим был не кто иной, как футболист Криштиану Роналду.

Форвард итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду столкнулся с серьезными проблемами: его обвинили... в изнасиловании. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал рассказ 34-летней американки Кэтрин Майорги, которая заявила, что Криштиану Роналду напал на нее 13 июня 2009 года в одном из отелей Лас-Вегаса. В итоге адвокаты футболиста замяли дело, а Кэтрин подписала соглашение о неразглашении, которое сейчас просит признать недействительным. Кстати, тогда девушка получила в качестве компенсации 375 тысяч долларов.

В итоге на днях полиция Лас-Вегаса возобновила расследование дела в отношении Роналду, а представители сборной Португалии, капитаном которой является футболист, заявили прессе, что Криштиану не выйдет на поле в грядущих матчах, пока скандальный вопрос не будет решен.

Сам спортсмен, разумеется, резко отрицает все обвинения. Во время общения с подписчиками в Instagram он назвал ситуацию «фейковыми новостями» и сказал, что подобные истории, когда за его счет пытаются прославиться — часть его работы.

Фото: Instagram

Видео: Youtube.com / euronews (на русском)

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