Отстранение от матчей и уголовное расследование: Криштиану Роналду обвиняется в изнасиловании

Форвард итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду столкнулся с серьезными проблемами: его обвинили... в изнасиловании. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал рассказ 34-летней американки Кэтрин Майорги, которая заявила, что Криштиану Роналду напал на нее 13 июня 2009 года в одном из отелей Лас-Вегаса. В итоге адвокаты футболиста замяли дело, а Кэтрин подписала соглашение о неразглашении, которое сейчас просит признать недействительным. Кстати, тогда девушка получила в качестве компенсации 375 тысяч долларов.
В итоге на днях полиция Лас-Вегаса возобновила расследование дела в отношении Роналду, а представители сборной Португалии, капитаном которой является футболист, заявили прессе, что Криштиану не выйдет на поле в грядущих матчах, пока скандальный вопрос не будет решен.
Сам спортсмен, разумеется, резко отрицает все обвинения. Во время общения с подписчиками в Instagram он назвал ситуацию «фейковыми новостями» и сказал, что подобные истории, когда за его счет пытаются прославиться — часть его работы.
Фото: Instagram
Видео: Youtube.com / euronews (на русском)