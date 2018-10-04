Отстранение от матчей и уголовное расследование: Криштиану Роналду обвиняется в изнасиловании

В итоге на днях полиция Лас-Вегаса возобновила расследование дела в отношении Роналду, а представители сборной Португалии, капитаном которой является футболист, заявили прессе, что Криштиану не выйдет на поле в грядущих матчах, пока скандальный вопрос не будет решен.

Сам спортсмен, разумеется, резко отрицает все обвинения. Во время общения с подписчиками в Instagram он назвал ситуацию «фейковыми новостями» и сказал, что подобные истории, когда за его счет пытаются прославиться — часть его работы.

Фото: Instagram

Видео: Youtube.com / euronews (на русском)