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Александр Кокорин и Павел Мамаев проведут в СИЗО два месяца

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Александра Кокорина

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Судья не принял во внимание раскаяние футболистов.

Скандал с участием российских футболистов набирает обороты. Сегодня стало известно, что 27-летний Александр Кокорин и 30-летний Павел Мамаев проведут за решеткой два месяца. Тверской суд счел нужным до 8 декабря изолировать от общества игроков сборной России, которые давали показания как фигуранты уголовного дела по статье о хулиганстве.

По версии обвинения, Кокорин и Мамаев приняли активное участие в двух драках 8 октября. Пострадавшими стали два российских чиновника — директор департамента Минпромторга Денис Пак и руководитель Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института Сергей Гайсин, а также некий Виктор Соловчук, водитель ведущей Первого канала.

Футболисты признались, что изрядно перебрав, они стали сравнивать соседа по столу с исполнителем «Гангнам стайла», тот ответил нецензурной бранью, за что получил стулом по голове. Раскаявшиеся спортсмены просили не лишать их свободы, но судья остался непреклонен.

«Я не собираюсь скрываться, готов помогать следствию, готов сдать загранпаспорта. Я хочу публично извиниться перед пострадавшими, я не имел права себе этого позволять, я готов загладить весь моральный и материальный ущерб, хочу, чтобы это донесли до пострадавших», — приводят СМИ слова Мамаева.

«Мне очень стыдно перед своими родителями, клубом, болельщиками. Я вел себя недопустимо, я сделаю все, чтобы заслужить прощение и загладить вину. Прошу не лишать меня свободы», — цитируют они Кокорина.

Извинения его отчима тоже не помогли:

По тому же делу арестован 19-летний брат футболиста, Кирилл Кокорин, он также проведет за решеткой два месяца.

Канал Super также сообщает, что Павел Мамаев выплатит неустойку в размере примерно 2,3 миллиарда рублей своему клубу за разрыв контракта в следствии ареста.

Фото: instagram

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