Простить и не отпустить: Джиган с Самойловой и другие звездные пары, которые передумали разводиться
Фото: Instagram / @iamgeegun
Оксана Самойлова и Джиган
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом в апреле, после того, как их личные семейные проблемы стали достоянием общественности. Оксана не смогла простить мужу измены, злоупотребление запрещенными препаратами и алкоголем, неадекватное поведение дома и на публике. «Все десять лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны», — пожаловалась она. А в Сети появились фото и видео артиста, который весьма двусмысленно веселится с девушками, в то время как Самойлова находилась на последних месяцах беременности. Правда, сам Джиган не хотел разводиться и пытался загладить свою вину перед женой и дочерьми. В итоге развод супругов так и не состоялся: они не явились в суд в назначенный день, а затем продемонстрировали семейную идиллию.
Алана и Павел Мамаевы
Фото: Instagram / @alana_mamaeva
Супруга футболиста Павла Мамаева, по слухам, готова подать на развод после того, как он оказался в тюрьме из-за скандальной драки в центре Москвы, о которой слышали, наверное, все. Позднее Алана Мамаева также заявила, что узнала о многочисленных изменах мужа. В итоге супругам все же удалось сохранить брак и теперь они регулярно демонстрируют семейную идиллию.
Юлия Меньшова и Игорь Гордин
Фото: Eastnews
Юлия Меньшова и Игорь Гордин решили пожить отдельно после семи лет брака. К счастью, тогда все обошлось без скандалов и драм. «Наши отношения зашли в тупик. Трудно анализировать это, даже в общих чертах. Это как принцип домино: что-то одно валится, цепляет другое. А потом возникает ощущение абсолютного тупика, из которого нет иного выхода, кроме расставания. Мы не разошлись официально, мы перестали жить вместе», — рассказала актриса и телеведущая в интервью журналу «Hello». Спустя четыре года Гордин и Меньшова решили снова быть вместе. «Мы с детьми отдыхали в Турции. Собственно, дети нас и соединили. И через месяц с небольшим мы снова стали жить вместе», — рассказывал актер в том же интервью.
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк
Фото: Eastnews
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк едва не развелись из-за не самой приятной для актрисы выходки певца: его сфотографировали с коллегой по съемочной площадке Алишей Вейнрайт. Они пили коктейли, смеялись и... держались за руки. В итоге Джастин публично принес извинения Джессике: «Я держусь подальше от сплетен, насколько это возможно. Но я чувствую, что для моей семьи очень важно развеять последние слухи, причиняющие боль людям, которых я люблю. Несколько недель назад я совершил ошибку. Но я заявляю, что между мной и моей коллегой ничего не было. Я слишком много выпил в тот вечер и сожалею о своем поведении. Я должен был это понимать. Это не тот пример, который я бы хотел преподать своему сыну. Я прошу прощения у моей прекрасной жены и семьи за то, что я поставил их в неловкую ситуацию. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы быть лучшим мужем и отцом».
Ксения Бородина и Курбан Омаров
Фото: Instagram / @borodylia
Несколько лет назад появились слухи о том, что Ксения Бородина и Курбан Омаров находятся на грани развода. «У меня была сложная ситуация с мужем. Мы три месяца не общались вообще. Меня специально накручивали, кидали какие-то доказательства, которые в итоге так и не подтвердились. Все это делалось специально. Если бы можно было что-то изменить, я бы не стала выносить наши проблемы на всеобщее обозрение», — рассказала позднее ведущая порталу Super.ru
Авраам и Морела Руссо
Фото: Instagram / @morelarusso
Авраам Руссо неожиданно заявил о разводе с женой Морелой. Приехав в Россию из США, где живет его супруга с дочерьми пары, певец уже проконсультировался с адвокатами. Но вернувшись в Америку и встретившись с родными, Авраам понял, что расставаться с ними не стоит. Об этом Руссо откровенно рассказал в интервью журналу StarHit: «Конечно, разногласий и проблем у нас много, но все решаемо. Два дня я провел с девочками. Наконец-то за долгое время спокойно погуляли по городу, поужинали, я часами играл с ними в нашем доме. Они заслуживают полноценную семью».
Шэрон и Оззи Осборн
Фото: DPA
За 35 лет в браке с рок-музыкантом Оззи Осборном, который на сцене отрывал головы летучим мышам и устраивал дебоши в отелях, его жене пришлось пережить немало. Шэрон регулярно терпела измены мужа с девушками легкого поведения, с фанатками, с нянями их детей... Но и ее терпению пришел конец. Когда стало известно о романе музыканта с парикмахером Мишель Пью, которая обслуживала всю семью, Шэрон подала на развод и свое решение объяснила лаконично: «Мне 63, я не могу больше так жить». Только после этого неутомимый рокер поклялся больше никогда не изменять жене и отправился в реабилитационный центр лечиться от сексуальной зависимости. Как отреагировала Шэрон? Простила.
Вера Алентова и Владимир Меньшов
Фото: Starface
Родители Юлии Меньшовой Вера Алентова и Владимир Меньшов тоже расставались на четыре года. Причиной такого решения стали бытовые и финансовые проблемы. Пожив отдельно, супруги поняли, что не могут друг без друга и в итоге признались в одном из откровенных интервью, что очень рады, что сохранили семью. Вместе актриса и режиссер уже более полувека и являются одной из самых крепких пар российского кинематографа.
Михаил Боярский и Лариса Луппиан
Фото: Starface
Лариса Луппиан подала на развод с Михаилом Боярским из-за его вспышек гнева, агрессивного поведения и пристрастия к алкоголю. В зале суда актер не появился. Он попал в больницу с приступом панкреатита и после выздоровления пообещал справиться с пагубными привычками. В итоге в браке Луппиан и Боярский живут уже более сорока лет.
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс
Фото: Globallookpress / HFPA
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас родились в один день с разницей в четверть века. Они вместе более пятнадцати лет, растят сына Дилана и дочь Кэрис, несколько лет назад Дуглас излечился от рака гортани и хотел подать на развод из-за проблем со здоровьем жены — у Кэтрин диагностировали биполярное расстройство, при котором депрессивные состояния сменяются эйфорией. В итоге супруги решили остаться вместе и недавно отметили очередную годовщину.
Пинк и Кэри Харт
Фото: Eastnews
Пинк не скрывает, что в прошлом у нее были очень бурные ссоры с супругом, мотогонщиком Кэри Хартом. Импульсивная и своенравная певица сначала дважды отвергла предложение руки и сердца Харта, потом сама сделала ему предложение, спустя пару месяцев объявила о разводе. Помог паре семейным психолог, научивший артистку контролировать свой гнев и принимать компромиссные решения. В 2010 году на шоу телеведущей Опры Уинфри Пинк заявила, что снова живет со своим супругом Кэри Хартом, от которого родила двоих детей. Певица призналась, что семейная жизнь очень положительно повлияла на нее, сделав более покладистой, спокойной и счастливой.
Фото и видео: Instagram, getty, eastnews, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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