Простить и не отпустить: Джиган с Самойловой и другие звездные пары, которые передумали разводиться

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк едва не развелись из-за не самой приятной для актрисы выходки певца: его сфотографировали с коллегой по съемочной площадке Алишей Вейнрайт. Они пили коктейли, смеялись и... держались за руки. В итоге Джастин публично принес извинения Джессике: «Я держусь подальше от сплетен, насколько это возможно. Но я чувствую, что для моей семьи очень важно развеять последние слухи, причиняющие боль людям, которых я люблю. Несколько недель назад я совершил ошибку. Но я заявляю, что между мной и моей коллегой ничего не было. Я слишком много выпил в тот вечер и сожалею о своем поведении. Я должен был это понимать. Это не тот пример, который я бы хотел преподать своему сыну. Я прошу прощения у моей прекрасной жены и семьи за то, что я поставил их в неловкую ситуацию. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы быть лучшим мужем и отцом».

Ксения Бородина и Курбан Омаров