Джиган показал семейную идиллию с женой и детьми после несостоявшегося развода

Напомним, конфликт в отношениях Оксаны и Дениса возник вскоре после рождения их единственного сына и четвертого ребенка в семье. Еще в феврале 2020 года счастливые супруги постили милые фотки с новорожденным малышом, а уже в марте рэпер начал чудить, устраивать скандалы, публиковать в социальной сети странные видео. И вскоре после возвращения в Россию Оксана Самойлова заявила, что решилась на развод с мужем после 10 лет брака, и сняла обручальное кольцо.

Правда, некоторое время спустя Джиган вновь стал появляться в доме и общаться с детьми. Поклонники пары заподозрили, что Оксана простила мужа.