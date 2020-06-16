Джиган показал семейную идиллию с женой и детьми после несостоявшегося развода
Фото: Instagram Джигана
И теперь после несостоявшегося расставания (многие в него и не верили) Джиган на видео показал семейную идиллию с женой и дочками. Рэпер запечатлел своих девчонок в купальниках, когда те собирали клубнику в саду.
Напомним, конфликт в отношениях Оксаны и Дениса возник вскоре после рождения их единственного сына и четвертого ребенка в семье. Еще в феврале 2020 года счастливые супруги постили милые фотки с новорожденным малышом, а уже в марте рэпер начал чудить, устраивать скандалы, публиковать в социальной сети странные видео. И вскоре после возвращения в Россию Оксана Самойлова заявила, что решилась на развод с мужем после 10 лет брака, и сняла обручальное кольцо.
Правда, некоторое время спустя Джиган вновь стал появляться в доме и общаться с детьми. Поклонники пары заподозрили, что Оксана простила мужа.
Она отмечала, что проблем у них в общении нет, отец имеет право видеться с детьми, и в начале мая официально подала на развод. И вскоре вновь начала носить кольцо и публиковать все больше теплых фото с мужем. 15 июня ни Оксана Самойлова, ни Денис Устименко-Вайнштейн на заседание суда не явились. Семья осталась в полном составе.
Фото и видео: Instagram Джигана и Оксаны Самойловой
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