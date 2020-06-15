Развод Джигана и Оксаны Самойловой не состоялся

С Сети обсуждают очевидное: скорее всего, супруги не явились на заседание и решили остаться семьей.

Ни Джиган, ни сама Оксана Самойлова пока никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, что многодетная мама подала на развод с отцом своих детей после рождения их долгожданного сына, параллельно с рядом его странных поступков. «Все десять лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны», — жаловалась она. Выйдя их рехаба, супруг модели сделал все, чтобы вернуться в семью. Всего у пары четверо детей: 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея, 3-летняя Майя и малыш Давид, который появился на свет 18 февраля этого года.