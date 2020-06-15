Развод Джигана и Оксаны Самойловой не состоялся
Фото: Instagram Джигана
В понедельник, 15 июня, Головинский районный суд города Москвы должен был рассматривать дело о разводе Оксаны Самойловой и Джигана. Вместо фото и видео с заседания в их блогах царит идиллия: модель с упоением возится с детьми, а рэпер пиарит новый продукт своего творчества. На сайте Мосгорсуда, тем временем, сообщается: инициированное многодетной матерью гражданское дело прекращено.
Фото: Мосгорсуд
Фото: Мосгорсуд
С Сети обсуждают очевидное: скорее всего, супруги не явились на заседание и решили остаться семьей.
Ни Джиган, ни сама Оксана Самойлова пока никак не прокомментировали ситуацию.
Напомним, что многодетная мама подала на развод с отцом своих детей после рождения их долгожданного сына, параллельно с рядом его странных поступков. «Все десять лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны», — жаловалась она. Выйдя их рехаба, супруг модели сделал все, чтобы вернуться в семью. Всего у пары четверо детей: 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея, 3-летняя Майя и малыш Давид, который появился на свет 18 февраля этого года.
Фото и видео: Instagram
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