Певец Авраам Руссо признался в новом интервью, что хочет сохранить брак с женой Морелой. Супруги прожили вместе 12 лет.

Недавно Авраам Руссо неожиданно заявил о разводе с женой. Приехав в Россию из США, где живет Морела с дочерьми пары, певец проконсультировался с адвокатами. Но вернувшись в Америку и встретившись с родными, Авраам понял, что расставаться с ними не стоит.

Об этом Руссо откровенно рассказал в новом интервью журналу StarHit: «Конечно, разногласий и проблем у нас много, но все решаемо. Два дня я провел с девочками. Наконец-то за долгое время спокойно погуляли по городу, поужинали, я часами играл с ними в нашем доме. Они заслуживают полноценную семью».