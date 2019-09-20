Мимими дня: жена вернувшегося в семью футболиста Мамаева показала его нежное фото с детьми

17 сентября полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и его друг, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, были освобождены по УДО из колонии в Белгородской области. Семьи футболистов рады наконец видеть их дома.
«❤️🙏 », — прокомментировала Алана Мамаева снимок, на котором ее дети обнимают отца.
По всей видимости, в ближайшее время Павел Мамаев сможет много времени проводить с семьей: согласно сообщениям СМИ, он остался без клуба. Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» расторг контракт с полузащитником.
В места не столь отдаленные спортсмены попали из-за двух драк, которые они устроили в октябре 2018-го. Ни слезы жен, ни обещания многомиллионного залога не спасли их от наказания.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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