Мимими дня: жена вернувшегося в семью футболиста Мамаева показала его нежное фото с детьми

По всей видимости, в ближайшее время Павел Мамаев сможет много времени проводить с семьей: согласно сообщениям СМИ, он остался без клуба. Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» расторг контракт с полузащитником.

В места не столь отдаленные спортсмены попали из-за двух драк, которые они устроили в октябре 2018-го. Ни слезы жен, ни обещания многомиллионного залога не спасли их от наказания.