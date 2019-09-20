passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Мимими дня: жена вернувшегося в семью футболиста Мамаева показала его нежное фото с детьми

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Павел и Алана Мамаевы

Фото: Instagram Аланы Мамаевой

Дети Павла Мамаева скучали по папе.

17 сентября полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и его друг, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, были освобождены по УДО из колонии в Белгородской области. Семьи футболистов рады наконец видеть их дома.

«❤️🙏 », — прокомментировала Алана Мамаева снимок, на котором ее дети обнимают отца.

По всей видимости, в ближайшее время Павел Мамаев сможет много времени проводить с семьей: согласно сообщениям СМИ, он остался без клуба. Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» расторг контракт с полузащитником.

В места не столь отдаленные спортсмены попали из-за двух драк, которые они устроили в октябре 2018-го. Ни слезы жен, ни обещания многомиллионного залога не спасли их от наказания.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!