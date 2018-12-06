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«Я бы ему на голову стол одела, не то что стул»: Малахову пришлось извиниться перед зрителями за Боню, яростно защитившую Кокорина и Мамаева

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Боня и Андрей Малахов

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Виктория Боня стала гостьей эпизода шоу «Прямой эфир», посвященного резонансной истории футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Накануне выяснилось, что Тверской суд Москвы оставил печально известных футболистов Кокорина и Мамаева под арестом до 8 февраля (они уже отсидели в СИЗО 2 месяца). Спортсмены находятся под следствием в связи с избиением людей. Этой теме был посвящен новый выпуск ток-шоу «Прямой эфир», в который в качестве гостьи была приглашена модель и телеведущая Виктория Боня.

Боня заявила, что видеозаписи инцидентов однобоко показывают то, что произошло на самом деле. По ее словам, никто не показал, как Александра и Павла оскорблял водитель, который сказал одному из них: «Слышь ты, петух! Я тебя не повезу!».

«Если бы это он сказал кавказцу, его бы просто лишили головы, и никто не завел бы никакого уголовного дела. Во-вторых, в ресторане сидят Пак, девчонки с ребятами. Неважно, стриптизерши там были или нет, какая вообще разница! И их называют «******(болваны)!». Я бы за это не то что стул — я бы ему на голову стол одела», — не могла успокоиться Виктория.

Через некоторое время ведущий шоу Андрей Малахов был вынужден заявить: «Я должен извиниться перед зрителями нашего канала. Это прямой эфир, эмоции переполняют. Я прошу прощения за Вику». А вы поддерживаете мнение Виктории Бони?

Автор: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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