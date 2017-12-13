Три скоропалительные свадьбы, три помолвки, два романа, в которых у влюбленных двадцатилетняя разница в возрасте, и не только.

Принц Гарри и Меган Маркл

Совсем скоро актриса Меган Маркл станет членом британской королевской семьи. Отношения со звездой сериала «Форс-мажоры» принц Гарри подтвердил в конце прошлого года, попросив папарацци оставить Меган в покое. Однако они не выходили вместе в свет, не комментировали свои отношения, жили в разных странах, совместные фотографии влюбленных нигде не появлялись... В общем, парой их назвать было сложно, а отношения эти, казалось, могут закончиться в любой момент. Все изменилось в конце ноября, когда Гарри и Меган объявили о помолвке и стали вместе появляться на официальных мероприятиях. Теперь на безымянном пальце Маркл блестит помолвочное кольцо с бриллиантами, ранее принадлежавшими самой принцессе Диане, а свадьба влюбленных назначена на весну следующего года. Игорь Сивов и Нюша

В конце прошлого года СМИ сообщили о романе Нюши с неким влиятельным чиновником. Скрывать долго новый роман певица не стала. Ее избранником оказался генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов, о чем она рассказала этой зимой незадолго до Дня всех влюбленных. А уже спустя несколько месяцев влюбленные устроили романтическую свадьбу на Мальдивах. Алекс Родригес и Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес, похоже, наконец нашла того самого идеального мужчину. После развода с певцом Марком Энтони она встречалась с танцором Каспером Смартом, который был моложе ее почти на двадцать лет и не хранил ей верность, потом увлеклась ровесником Смарта рэпером Дрейком, который тоже находится в вечном поиске... И вот на смену неопределившимся мальчикам пришел красавец-мужчина бейсболист Алекс Родригес, входящий в сотню самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Правда, расслабляться Дженнифер рано: Алекс известен своими многочисленными романами с известными красотками. Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко

Спустя несколько месяцев после развода с телеведущей Ольгой Бузовой Дмитрий Тарасов перестал скрывать роман с «вице-мисс Россия» и участницей конкурса красоты «Мисс мира — 2014» Анастасией Костенко. Несколько месяцев влюбленные были одной из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса — во многом благодаря тому, что экс-супруга полузащитника московского «Локомотива» слишом бурно переживала и публично комментировала болезненный развод. Теперь Анастасия и Дмитрий готовятся к свадьбе, точная дата которой, правда, пока не назначена. Венсан Кассель и Тина Кунаки

Пожалуй, самой эффектной новой парой уходящего года стали Венсан Кассель и Тина Кунаки. После развода с секс-символом мирового кинематографа Моникой Беллуччии 51-летний актер увлекся 19-летней моделью Тиной Кунаки. Красотка с итальянскими и марроканскими корнями, Тина, судя по ее Instagram, смелым фотосессиям и ярким выходам в свет, — девушка непосредственная, открытая и горячая. Неудивительно, что Венсан Кассель буквально не может от нее оторваться — мы все видели, папарацци не дремлют. Милош Бикович и Аглая Тарасова

Аглая Тарасова и Милош Бикович впервые вместе вышли в свет в начале года, появившись вдвоем на премьере фильма Федора Бондарчука «Притяжение». Затем актеры стали раздавать интервью о своем романе и охотно позировать фотографам в обнимку. Экс-жених Аглаи, коллега по сериалу «Интерны» Илья Глинников, тем временем собирал по кусочкам разбитое сердце и пытался утешиться в проекте «Холостяк», выбирая себе новую невесту. Сэм Асгари и Бритни Спирс

Бритни Спирс познакомилась с манекенщиком и фитнес-тренером Сэмом Асгари на съемках клипа на песню Slumber Party. Весьма откровенные сцены привели к развитию романтического сюжета и за пределами съемочной площадки. Бритни в итоге заметно похорошела, полюбила регулярные тренировки в спортзале и, по слухам, даже собралась замуж. Правда, Сэм заявил, что пока не готов жениться. Стефано Тиоццо и Сати Казанова

Отношения Сати Казановой с итальянским фотографом Стефано Тиоццо развивались стремительно. В сентябре влюбленные впервые вышли вместе в свет, а уже в октябре поженились. Свадьба состоялась на Кавказе: жених и невеста были облачены в кабардинские национальные наряды, а на торжестве присутствовали только самые близкие друзья и родственники пары. Позднее Сати призналась, что они расписались в одном из загсов Москвы, а после кавказской свадьбы устроили праздник на родине Стефано в Италии. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

В начале января Криштиану Роналду впервые вывел в свет свою новую девушку, 21-летнюю испанскую модель Джорджину Родригес, уже спустя несколько месяцев объявил о помолвке, а в ноябре у пары родилась дочь. Вот это скорости! Алексей Косинус и Алена Водонаева

Весной Алена Водонаева начала встречаться со своим давним другом и по совместительству мужчиной мечты (Алена этого не скрывала) музыкантом Алексеем Косинусом, известным под псевдонимом DJ Kosinus. Алексея Алена увидела на фото друзей в Instagram и решила действовать — взяла и написала, что считает его очень сексуальным. Несколько лет они дружили и только недавно, после довольно скоропалительной свадьбы, Водонаева призналась, что еще лет пять назад загадала желание перевести эти отношения на новый уровень. В общем, мечты сбываются. Мэтт Райф и Кейт Бекинсейл