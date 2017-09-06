Открытие нового сезона шоу Comedy Club, которое состоялось накануне в концертном зале «Барвиха Luxury Village», собрало немалое количество звезд.

Особое внимание в этот вечер было приковано к 34-летней Сати Казановой, которая впервые представила светской публике своего жениха, итальянского фотографа Стефано Тиоццо.

На красной дорожке певица появилась в коричневом вечернем платье с шикарным декольте, накинув на плечи белый пиджак, а ее избранник выбрал классический черный костюм. Влюбленные не скрывали своих чувств, а сама Сати поделилась видео и фото с их первого совместного светского выхода в Instagram.