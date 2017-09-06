Сати Казанова впервые представила светской публике своего итальянского жениха
Стефано Тиоццо и Сати Казанова
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Открытие нового сезона шоу Comedy Club, которое состоялось накануне в концертном зале «Барвиха Luxury Village», собрало немалое количество звезд.
Особое внимание в этот вечер было приковано к 34-летней Сати Казановой, которая впервые представила светской публике своего жениха, итальянского фотографа Стефано Тиоццо.
На красной дорожке певица появилась в коричневом вечернем платье с шикарным декольте, накинув на плечи белый пиджак, а ее избранник выбрал классический черный костюм. Влюбленные не скрывали своих чувств, а сама Сати поделилась видео и фото с их первого совместного светского выхода в Instagram.
Напомним, что в середине августа Казанова сделала неожиданное заявление, официально объявив, что выходит замуж. По словам певицы, она устала от слухов и сплетен, окружающих ее личную жизнь, поэтому приняла твердое решение рассказать все «из первых уст».
Фото: Александра Погиба / Passion.ru, instagram.com