Алена Водонаева и диджей Косинус поделились впечатлениями

Жених выбрал стильный черный костюм.

Но свадьба прошла не так гладко, как хотелось бы. Утром Алена призналась, что чувствует себя ужасно, потому что у нее насморк и небольшая температура.

Видеоролики, которыми пара делится в Сети, тоже могут показаться немного грустными. «Мне не весело, потому что я осознала серьезность ситуации. Уже не сбежать», — призналась Алена в одном из видеороликов, который жених опубликовал в stories. «Я не понимаю, почему я должна выходить замуж так рано — мне всего 35», — кокетничает невеста в своем Instagram.

По дороге в ЗАГС, выходящая уже не в первый раз замуж звезда, заметно нервничала. «За оральную деятельность в семье отвечаю я», — объявила она, вознамериваясь что-то сказать. Но тут же забыла, что именно. Вскоре оба расслабились и, стоит надеяться, получили настоящее удовольствие от первого праздника их семьи.

Поздравляем новую ячейку общества!

Фото: instagram.com