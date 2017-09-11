Алена Водонаева вышла замуж: как проходила свадьба и что испортило настроение невесте
Сегодня, 11 сентября, популярная телеведущая Алена Водонаева вышла замуж за музыканта Алексея Косинуса. Свадьба состоялась в Санкт-Петербурге — влюбленные устроили фотосессию, роспись, застолье.
На своей странице Алексей опубликовал фото в свадебных нарядах:
Алена выбрала пышное платье и широкий чокер с темно-красным камнем, оригинальный букет. Детали она показала в своем блоге.
Жених выбрал стильный черный костюм.
Но свадьба прошла не так гладко, как хотелось бы. Утром Алена призналась, что чувствует себя ужасно, потому что у нее насморк и небольшая температура.
Видеоролики, которыми пара делится в Сети, тоже могут показаться немного грустными. «Мне не весело, потому что я осознала серьезность ситуации. Уже не сбежать», — призналась Алена в одном из видеороликов, который жених опубликовал в stories. «Я не понимаю, почему я должна выходить замуж так рано — мне всего 35», — кокетничает невеста в своем Instagram.
По дороге в ЗАГС, выходящая уже не в первый раз замуж звезда, заметно нервничала. «За оральную деятельность в семье отвечаю я», — объявила она, вознамериваясь что-то сказать. Но тут же забыла, что именно. Вскоре оба расслабились и, стоит надеяться, получили настоящее удовольствие от первого праздника их семьи.
Поздравляем новую ячейку общества!
Фото: instagram.com