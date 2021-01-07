Пресняков с Подольской, Сафонов с Савельевой и другие самые красивые семьи шоу-бизнеса
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Наталья Подольская и Владимир Пресняков
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Наталья Подольская в минувшем году родила второго сына супругу Владимиру Преснякову, от которого у нее подрастает пятилетний сын Артем. «Наш Ваня Пресняков. Сверху решили , что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо», — обрадовала поклонников певица.
Саша Савельева и Кирилл Сафонов
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В конце марта российские СМИ сообщили, что певица Саша Савельева впервые стала мамой. Несмотря на тщательные попытки скрыть беременность, появилась информация о том, что участница группы «Фабрика» родила сына в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» в Москве. «35-й год, большое тебе человеческое спасибо! Ты принес мне огромное счастье и невероятное количество разных эмоций! Все сложилось. Теперь все так как надо. Встречаю 36-й с радостью и умиротворением! Все только начинается! С днем рождения меня», — написала она под одной из фотографией в своем блоге. Теперь, когда малыш каждый день радует ее и мужа, Александра с удовольствием делится архивными снимками.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров
Фото: Instagram Леры Кудрявцевой
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева родила в августе 2018 года дочь Марию от молодого супруга Игоря Макарова, после чего показала себя поклонникам с совершенно новой стороны. Оказалось, что Лера может быть не только успешной телеведущей и эффектной блондинкой с железным характером, но и трогательной и нежной мамочкой, которая обожает свое чадо. Теперь Кудрявцева регулярно публикует в Instagram фото и видео с дочкой, которые сопровождает постами о том, как она счастлива.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля
Фото: Пресс-служба
Ляйсан Утяшева и Павел Воля недавно отметили годовщину свадьбы — видео со своего праздника каждый из них опубликовал в своем Instagram. «Удивительно, великолепно, потрясающе!», — написала Ляйсан, рассказывая о вечере. Звездная пара красиво отпраздновали годовщину свадьбы, а Ляйсан удивила поклонников роскошным образом. Для праздника Утяшева выбрала яркое красное платье-комбинацию, которое во всей красе продемонстрировало роскошную фигуру и пышные формы. Напомним, что Ляйсан Утяшева и Павел Воля поженились 25 ноября 2012 года. Супруги растят двоих детей — семилетнего сына Роберта и пятилетнюю дочь Софию.
Наталья Водянова и Антуан Арно
Фото: Globallookpress / Stephen Lock
Наталья Водянова и Антуан Арно поженились в Париже. Влюбленные отменили пышную свадьбу и просто расписались в городской мэрии. Супермодель подтвердила новость о бракосочетании — фото и видео с торжества она показала в блоге. «Да», — прокомментировала Наталья пост. О романе Натальи Водяновой и Антуана Арно впервые заговорили почти 10 лет назад, — после того как в 2011 году модель рассталась со своим первым супругом и отцом троих ее старших детей, британским аристократом Джастином Портманом. От Арно у Водяновой родились еще двое сыновей.
Александр и Анастасия Овечкины
Фото: Instagram Анастасии Шубской
Ставшая мамой во второй раз Анастасия Шубская недавно показала трогательные кадры из роддома. 27 мая семья Александра и Анастасии Овечкиных стала на одного человека больше — на свет появился долгожданный сын Илья. Также они растят двухлетнего сына Сергея.
Нюша и Игорь Сивов
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Нюша и ее супруг Игорь Сивов стали родителями в начале ноября 2018 года: на свет появилась их дочка Симба. В интервью «7 дням» певица призналась, что ее супруга пришлось буквально уговаривать присутствовать при родах, но в итоге он ни капли не пожалел о своем решении: «Он благодарил меня за то, что я настояла на своем. Ведь рождение ребенка, появление новой души в этом мире — невероятное чудо. Муж говорит, что испытывал совершенно новые для себя эмоции. Ну а мне очень помогло его присутствие, то, что он держал меня за руку и просто был рядом». «Дорогие мужчины, я трижды отец, но впервые решился быть рядом с любимой на этом таинственном событии. Мужики, то, что я увидел и ощутил, — это никогда нельзя ощутить в обычной жизни. После этого я уверен еще больше в одном — женщины — это чудо и их нужно любить, холить и носить на руках. Ни один мужчина не справится с тем, с чем сталкиваются женщины при родах. Берегите своих женщин», — написал муж Нюши в Instagram.
Елизавета Боярская и Максим Матвеев
Фото: Пресс-служба
Елизавета Боярская и Максим Матвеев являются одной из самых ярких, красивых и крепких пар российского шоу-бизнеса. Они не очень любят вместе появляться на светских мероприятиях и позировать фотографам глянцевых изданий, изображая семейную идиллию. Впрочем, они запросто публикуют в социальных сетях совместные снимки без прикрас, судя по которым, все у них прекрасно. Супруги растят восьмилетнего сына Андрея и двухлетнего сына Григория.
Дарья Мельникова и Артур Смольянинов
Фото: Starface
Звезда театра и кино Артур Смольянинов женат на актрисе Дарье Мельниковой. В 2015 году пара впервые стала родителями — на свет появился мальчик, которого назвали в честь отца Артуром. В конце 2018 года у супругов родился еще один сын, после чего Смольянинов сделал в Instagram неожиданное признание. Как выяснилось, актер сам принимал роды у любимой супруги: «Я сам из многодетной семьи, у меня сейчас двое детей, которых я буквально сам принимал, у себя дома, пройдя с их мамой весь путь от первой схватки до потуг и рождения».
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые стали родителями в октябре 2017 года: у них родилась дочь Амелия. Певец сам решил присутствовать на родах. «Я принимал Амелию, видел весь процесс родов и скажу, это самое яркое событие, которое только может быть в жизни мужчины. Если мужчина не видел, как рождается его ребенок, он потерял 80, нет, даже 90% самых важных эмоций в жизни», — заявил Алексей в эфире программы «Судьба человека».
Фото: Instagram, getty, globallokpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба
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