Пресняков с Подольской, Сафонов с Савельевой и другие самые красивые семьи шоу-бизнеса

Нюша и ее супруг Игорь Сивов стали родителями в начале ноября 2018 года: на свет появилась их дочка Симба. В интервью «7 дням» певица призналась, что ее супруга пришлось буквально уговаривать присутствовать при родах, но в итоге он ни капли не пожалел о своем решении: «Он благодарил меня за то, что я настояла на своем. Ведь рождение ребенка, появление новой души в этом мире — невероятное чудо. Муж говорит, что испытывал совершенно новые для себя эмоции. Ну а мне очень помогло его присутствие, то, что он держал меня за руку и просто был рядом». «Дорогие мужчины, я трижды отец, но впервые решился быть рядом с любимой на этом таинственном событии. Мужики, то, что я увидел и ощутил, — это никогда нельзя ощутить в обычной жизни. После этого я уверен еще больше в одном — женщины — это чудо и их нужно любить, холить и носить на руках. Ни один мужчина не справится с тем, с чем сталкиваются женщины при родах. Берегите своих женщин», — написал муж Нюши в Instagram.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев