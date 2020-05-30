Сама нежность: ставшая мамой во второй раз Анастасия Овечкина показала трогательные кадры из роддома

27 мая семья Александра и Анастасии Овечкиных стала на одного человека больше — на свет появился долгожданный сын Илья. Многочисленные поклонники поздравили пару с рождением малыша, и дважды мама в блоге поблагодарила за поздравления и показала несколько трогательных кадров из роддома: «Мы безмерно благодарны всем за поздравления, за ваши пожелания, за тёплые слова! Их какое-то невероятное количество😍 И, конечно, в который раз, я хочу сказать спасибо нашей замечательной Марьяне, нашему уникальному, гениальному доктору! Я убеждена, что вы нам посланы Богом!🙏🏻Знаю, что и так говорю это при каждой встрече😂, но решила ещё раз признаться вам в любви и здесь☺️❤️».