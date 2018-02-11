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«От первой схватки до потуг и рождения»: Артур Смольянинов сам принимал роды у своей жены

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дарья Мельникова и Артур Смольянинов

Фото: Instagram Дарьи Мельниковой
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Актер поделился неожиданными подробностями о рождении своих детей.

Звезда театра и кино Артур Смольянинов женат на актрисе Дарье Мельниковой. В 2015 году пара впервые стала родителями — на свет появился мальчик, которого назвали в честь отца Артуром. В конце минувшего года у супругов родился еще один сын. Несколько часов назад Смольянинов сделал в Instagram неожиданное признание. Как выяснилось, актер сам принимал роды у любимой супруги: «Я сам из многодетной семьи, у меня сейчас двое детей, которых я буквально сам принимал, у себя дома, пройдя с их мамой весь путь от первой схватки до потуг и рождения».

Предпосылкой к этому признанию стало первое вручение премии «Амбассадор Защиты жизни до рождения», учрежденной фондом поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за Жизнь» как знак общественного признания заслуг специалистов разных направлений по профилактике абортов и поддержке беременных женщин в трудных обстоятельствах. Артур Смольянинов рассказал, что восемнадцать лет назад врачи уговаривали его маму сделать аборт, поскольку у плода были обнаружены внутриутробные нарушения развития: «Моя мать не слушалась врачей, отбилась! Сегодня ему (брату актера — прим.ред.) исполняется 18 лет и он прекрасен!».

Стоит отметить, что многие мамы хотят разделить момент появления ребенка на свет вместе с будущими папами. Однако чаще всего о присутствии отца малыша на родах можно услышать из женских уст. Но есть и те папы, которые, как Артур Смольянинов, с гордостью говорят о подобном. Например, Сергей Безруков присутствовал на родах и поддерживал любимую супругу Анну Матисон во время появления на свет обоих детей. Более того, Сергей советует мужчинам соглашаться на партнерские роды, потому что «это круто».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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