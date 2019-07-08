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Гагарина с Исхаковым, Нюша с Сивовым и другие самые крепкие и красивые звездные семьи

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина

Фото: Instagram
Сегодня, 8 июля, в России отмечают День семьи, любви и верности. В честь этого замечательного общенационального праздника мы предлагаем вспомнить самые красивые и крепкие звездные семьи.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

Фото: Instagram

Полина Гагарина после первого развода чувствовала себя прекрасно без отношений и замуж не спешила, а потом встретила фотографа Дмитрия Исхакова... и свое мнение изменила. Предложение руки и сердца она получила спустя девять месяцев после знакомства во время романтической прогулки по Парижу. Спустя еще три месяца они поженились. Сейчас супруги растят 11-летнего сына Гагариной Андрея от первого брака и двухлетнюю общую дочь Мию. При этом Полина считает супруга идеальным мужем для такой сильной женщины, как она, а Дмитрий называет ее своей королевой.

Нюша и Игорь Сивов

Фото: Instagram

Нюша очень изменилась после того, как начала встречаться с генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорес Сивовым. Влюбленные поженились в два года назад, а прошлой осенью у супругов родилась дочь. В начале июня, в честь дня рождения мужа певица показала свадебное фото и посвятила имениннику нежные слова: «Видеть тебя таким счастливым каждый день. С Днём Рождения, любимый!!! Пусть твои самые невероятные мечты сбываются».

Влад Топалов и Регина Тодоренко

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В жизни Регины Тодоренко и Влада Топалова всегда было место романтике. Буквально с первой встречи музыкант окружил свою избранницу заботой. Вместе с Владом Регина побывала на Байкале, отметила день своего рождения в Лондоне, а предложение руки и сердца получила на Корсике. Недавно счастливые родители 7-месячного Михаили поженились в Италии.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Фото: Starface

Елизавета Боярская и Максим Матвеев познакомились в 2010 году на съемках фильма «Не скажу», в котором играли влюбленную пару. На тот момент Максим был женат на актрисе Яне Сексте, но брак вскоре распался. Буквально через несколько недель Максим и Елизавета поженились, а спустя полтора года у них родился сын Андрей. В конце прошлого года на свет появился второй ребенок пары — сын Григорий. Сейчас Лиза и Максим регулярно публикуют в соцсетях семейные фото и говорят, как они важны друг для друга.

Кристина Асмус и Гарик Харламов

Фото: Starface

Звезда «Интернов» Кристина Асмус и резидент Comedu Club Гарик Хардамов три года работали в команде телеканала ТНТ. Роман начался с переписки в соцсетях, потом ребята перешли на общение по телефону... В 2013 году Кристина и Гарик поженились, а вскоре у них родилась дочь Анастасия. Сейчас они являются одной из самых крепких пар шоу-бизнеса.

Наталья Чистякова-Ионова и Александр Чистяков

Фото: Instagram

«Знаешь, в этот раз хочется поздравить тебя не только как твоя жена и мать твоих детей. А выразить невероятное уважение и подчеркнуть твои фундаментальные человеческие качества!! Чем дольше я живу с тобой и вижу, как ты относишься к себе и людям, тем больше понимаю, что ты исключительный. Таких, так сказать, уже не штампуют», — написала Наталья Чистякова-Ионова очень трогательное признание своему мужу, от которого растит двоих дочерей.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Фото: Instagram

Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская являются одной из самых трогательных пар шоу-бизнеса. Они признаются, что в разлуке созваниваются по несколько раз в сутки. Они спустя несколько лет после свадьбы выглядят как молодые влюбленные. Они светятся от счастья на фото в соцсетях и светских мероприятиях. А еще у них подрастает сын Артем.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Instagram

Когда почти шесть лет назад на свет появились дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри, это стало настоящей сенсацией. Супруги скрывали, что скоро станут родителями, и объявили радостную новость только после рождения малышей от суррогатной матери. Сейчас певица практически все свое время посвящает воспитанию детей, а шоумен регулярно публикует в Instagram забавные ролики с детьми, которые неизменно собирают тысячи лайков и комментариев. Конечно, больше всего обсуждают, на кого из родителей больше похожи Лиза и Гарри и пойдут ли они по их стопам.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко

Фото: Instagram

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская два года назад решили обвенчаться после восьми лет брака. К алтарю Яна шла в роскошном нежно-розовом платье Dior Haute Couture. «Мы вместе с Евгением 10 лет и уже женаты 8 лет. Сегодня было одно из самых важных событий в нашей жизни, мы совершили Таинство Венчания. Спасибо всем за поздравления, мы очень счастливы», — поделилась своей радостью Рудковская с фолловерами в Instagram.

Наталья Кикнадзе и Иван Ургант

Фото: Starface

Иван Ургант несколько лет встречался с популярной телеведущей Татьяной Геворкян, а потом женился на своей однокласснице Наталье Кикнадзе. Сейчас Ургант живет с женой-домохозяйкой и детьми в Петербурге. У супругов подрастают две дочери — десятилетняя Нина и трехлетняя Валерия. У Натальи также есть сын Нико и дочь Эрика от первого брака.

Алсу и Ян Абрамов

Фото: Eastnews

Весной Алсу показала редкую фотографию с мужем в день их кружевной свадьбы. Кружевной свадьбой называют тринадцатилетие жизни в браке. Согласно повериям, в этот год брак может оказаться таким же тонким, как и кружево: вырастают дети, меняется стиль жизни — его нужно особенно беречь. Сейчас супруги растят троих детей — дочерей Микеллу и Сафину, а также сына Рафаэля, которому в августе исполнится три года.

Анна Хилькевич и Артур Волков

Фото: Instagram

С будущим супругом, бизнесменом Артуром Волковым звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич познакомилась... на дороге. Оба были за рулем, Артур начал заигрывать с Аней, потом удачно пошутил, рассмешил ее и очаровал. Они живут в браке четыре года и растят дочерей Арианну и Марию, появившуюся на свет прошлым летом.

Регина Бурд и Сергей Жуков

Татьна и Дмитрий Дюжевы

Рядом с супругой Татьяной, которую он всегда нежно называет своей любимой Танечкой, Дмитрий Дюжев расплывается в счастливой улыбке и превращается в большого плюшевого медведя. Актер, потерявший семью и оставшийся без самых близких людей, после свадьбы наконец обрел душевный покой и перестал чувствовать себя одиноким. Будущую супругу Дмитрий увидел на концерте Мадонны, как сам уверяет, «разглядел ее из тысячи лиц» и сразу понял, что она та самая, с которой он хочет прожить всю жизнь. Теперь Дюжев заявляет, что ради жены готов на все, в том числе готов завоевывать ее любовь и покорять ее сердце снова и снова. Сейчас они растят сыновей Дмитрия и Ивана.

Виктория и Антон Макарские

Фото: Instagram

Виктория и Антон Макарские познакомились на кастинге мюзикла Metro. Антон потерял голову сразу, а Виктория пылкого юношу поначалу даже не заметила. Правда, потом она изменила свое мнение и разглядела в начинающем артисте красавца и достойного для семейной жизни мужчину. Вместе они уже двадцать лет и растят сына Ивана и дочь Марию, о которых давно мечтали.

Екатерина и Александр Стриженовы

Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov

Екатерина и Александр Стриженовы познакомились познакомились в далеком 1984 году на съемках фильма «Лидер». Как только Кате исполнилось 16 лет, влюбленный Саша попросил у ее родителей разрешение на не жениться. Родители отказали, а спустя два года все же согласились. Вместе Стриженовы уже больше тридцати лет, у них есть две взрослых дочери, одна из которых недавно сделала их бабушкой и дедушкой.

Текст: Роман Страстный

Фото: Instagram, Getty, East News, Starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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