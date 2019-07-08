Гагарина с Исхаковым, Нюша с Сивовым и другие самые крепкие и красивые звездные семьи

Когда почти шесть лет назад на свет появились дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри, это стало настоящей сенсацией. Супруги скрывали, что скоро станут родителями, и объявили радостную новость только после рождения малышей от суррогатной матери. Сейчас певица практически все свое время посвящает воспитанию детей, а шоумен регулярно публикует в Instagram забавные ролики с детьми, которые неизменно собирают тысячи лайков и комментариев. Конечно, больше всего обсуждают, на кого из родителей больше похожи Лиза и Гарри и пойдут ли они по их стопам.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко