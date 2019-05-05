Елизавета Боярская и Максим Матвеев крестили сына

В минувшие выходные сыну Елизаветы Боярской исполнилось пять месяцев. Молодые родители не стали дожидаться, пока Гриша достигнет осознанного возраста — и крестили его. На таинстве присутствовали родные и близкие. Ради этого события отец Елизаветы, легендарный актер Михаил Боярский, приехал из Крыма, где он участвует в съемках нового фильма.

«Вот репетируем, готовимся к завтрашнему съемочному дню. Очень короткий будет у нас съемочный момент. Надо будет очень четко выполнить его. Потому что Михаил Боярский, который в нем снимается, спешит. В 10 часов вечера он уже должен быть в Москве, а до этого — на крестинах своего внука», — цитирует журнал «7Дней» слова режиссера Светланы Дружининой.