Елизавета Боярская и Максим Матвеев крестили сына

В минувшие выходные сыну Елизаветы Боярской исполнилось пять месяцев. Молодые родители не стали дожидаться, пока Гриша достигнет осознанного возраста — и крестили его. На таинстве присутствовали родные и близкие. Ради этого события отец Елизаветы, легендарный актер Михаил Боярский, приехал из Крыма, где он участвует в съемках нового фильма.
«Вот репетируем, готовимся к завтрашнему съемочному дню. Очень короткий будет у нас съемочный момент. Надо будет очень четко выполнить его. Потому что Михаил Боярский, который в нем снимается, спешит. В 10 часов вечера он уже должен быть в Москве, а до этого — на крестинах своего внука», — цитирует журнал «7Дней» слова режиссера Светланы Дружининой.
Андрей, старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, родился в 2012 году. Его младший брат Григорий — 5 декабря 2018 года. В одном из интервью звездная мама сообщила, что хотела бы стать мамой еще раз, идеальной разницей между детьми она считает разницу в четыре-шесть лет.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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