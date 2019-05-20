«У нас раздельный бюджет»: Полина Гагарина рассказала, как тратит деньги с мужем, который зарабатывает меньше нее

Популярная певица Полина Гагарина стала очередной гостьей шоу «А поговорить». Она рассказала Ирине Шихман о конкурсах, конкуренции, зависти в шоу-бизнесе. Затронули и личную тему.

Муж Полины Гагариной — фотограф. Создавая семью со звездой, Дмитрий Исхаков понимал, что будет зарабатывать меньше. «Это очевидно, понятно, и это нормально», — комментирует артистка ситуацию с доходами. Чтобы избежать ссор, супруги договорились о финансах заранее.

«Он с этим живет. Он знал с самого начала, что я певица. Артисты получают за свою профессию вот столько, если они востребованные, если они актуальны. А фотографы получают вот столько. И кстати очень неплохо», — пояснила Полина.