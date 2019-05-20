«У нас раздельный бюджет»: Полина Гагарина рассказала, как тратит деньги с мужем, который зарабатывает меньше нее

Популярная певица Полина Гагарина стала очередной гостьей шоу «А поговорить». Она рассказала Ирине Шихман о конкурсах, конкуренции, зависти в шоу-бизнесе. Затронули и личную тему.
Муж Полины Гагариной — фотограф. Создавая семью со звездой, Дмитрий Исхаков понимал, что будет зарабатывать меньше. «Это очевидно, понятно, и это нормально», — комментирует артистка ситуацию с доходами. Чтобы избежать ссор, супруги договорились о финансах заранее.
«Он с этим живет. Он знал с самого начала, что я певица. Артисты получают за свою профессию вот столько, если они востребованные, если они актуальны. А фотографы получают вот столько. И кстати очень неплохо», — пояснила Полина.
На вопрос, общий ли у них бюджет, певица ответила отрицательно.
«Он не то чтобы раздельный... он платит за весь быт, а я отвечаю за большие мероприятия. На дом», — пояснила она и призналась, что сейчас они строят дом. В ответ на неудобный вопрос ведущей, на кого он будет записан, певица тактично промолчала.
Полина подчеркнула, что заработков мужа им хватает на все. Единственное, чего не хватает — повара. «Повара сейчас на него еще повешу. Хочу повара. Хочу питаться правильно», — смеется она.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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