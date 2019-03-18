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Алсу показала редкую фотографию с мужем в день их кружевной свадьбы

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алсу и Ян Абрамов

Фото: Instagram Алсу
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Алсу и Ян Абрамов отметили тринадцатую годовщину свадьбы.

В минувший понедельник, 18 марта, популярная певица Алсу поделилась нежной фотографией в блоге. На ней она запечатлена в обнимку с мужем. «Кружевная», — лаконично подписала звезда.

Кружевной свадьбой называют тринадцатилетие жизни в браке. Согласно повериям, в этот год брак может оказаться таким же тонким, как и кружево: вырастают дети, меняется стиль жизни — его нужно особенно беречь.

Passion.ru поздравляет красивую пару и желает ей долгих лет семейного благополучия.

Больше информации о певице и ее жизни ищите здесь.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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