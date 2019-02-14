Поцелуи и объятия: Маркл, Клум и другие звезды, которые не стесняются выражать свои чувства на публике

Принц Гарри и Меган Маркл не стесняются выражать чувства друг другу на публике. Во время совместных выходов в свет, интервью и фотосессий внук королевы Великобритании Елизаветы II и его супруга обнимаются, целуются, держатся за руки и всячески показывают, как им хорошо вместе. В отличие от них, старший брат Гарри принц Уильям и его жена герцогиня Кэтрин такие вольности себе не позволяют. Даже первые интервью обеих пар после объявлений о помолвках заметно отличались тем, насколько более раскованно чувствуют себя Меган и Гарри, публично демонстрируя свою любовь.