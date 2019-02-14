Поцелуи и объятия: Маркл, Клум и другие звезды, которые не стесняются выражать свои чувства на публике

Принц Гарри и Меган Маркл не стесняются выражать чувства друг другу на публике. Во время совместных выходов в свет, интервью и фотосессий внук королевы Великобритании Елизаветы II и его супруга обнимаются, целуются, держатся за руки и всячески показывают, как им хорошо вместе. В отличие от них, старший брат Гарри принц Уильям и его жена герцогиня Кэтрин такие вольности себе не позволяют. Даже первые интервью обеих пар после объявлений о помолвках заметно отличались тем, насколько более раскованно чувствуют себя Меган и Гарри, публично демонстрируя свою любовь.
Правда, Меган и Гарри далеко до Хайди Клум и Тома Каулитца, которые позволяют себе такое на красных дорожках и светских мероприятиях, что многим вокруг становится неловко. К примеру, на недавней церемонии «Золотой глобус» откровенное поведение горячей парочки, по слухам, пришлось не по душе Антонио Бандеросу, назвавшему их нежности «нелепым пип-шоу».
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Текст: Роман Страстный
Фото: eastnews, starface, globallookpress, getty, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru