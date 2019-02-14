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Поцелуи и объятия: Маркл, Клум и другие звезды, которые не стесняются выражать свои чувства на публике

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Принц Гарри и Меган Маркл

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Некоторым влюбленным нравится выражать чувства друг к другу на публике, они не стесняются окружающих, которых даже порой смущают своими нежностями. Другие предпочитают сдерживать свои порывы в присутствии посторонних. Мы выбрали знаменитостей, для которых мир вокруг как будто не существует, когда они вместе, и которые буквально не могут оторваться друг от друга.

Принц Гарри и Меган Маркл не стесняются выражать чувства друг другу на публике. Во время совместных выходов в свет, интервью и фотосессий внук королевы Великобритании Елизаветы II и его супруга обнимаются, целуются, держатся за руки и всячески показывают, как им хорошо вместе. В отличие от них, старший брат Гарри принц Уильям и его жена герцогиня Кэтрин такие вольности себе не позволяют. Даже первые интервью обеих пар после объявлений о помолвках заметно отличались тем, насколько более раскованно чувствуют себя Меган и Гарри, публично демонстрируя свою любовь.

Правда, Меган и Гарри далеко до Хайди Клум и Тома Каулитца, которые позволяют себе такое на красных дорожках и светских мероприятиях, что многим вокруг становится неловко. К примеру, на недавней церемонии «Золотой глобус» откровенное поведение горячей парочки, по слухам, пришлось не по душе Антонио Бандеросу, назвавшему их нежности «нелепым пип-шоу».

Еще одна любвеобильная пара — Николь Кидман и Кит Урбан. На одной из недавних церемоний вручения премии «Оскар» музыкант буквально зацеловал актрису на красной дорожке. Супруги без тени стеснения демонстрировали всем, как горячо, нежно и страстно они друг друга любят.

Больше фото любвеобильных знаменитостей без комплексов, которые не стесняются проявлять чувства к своим вторым половинам на публике, смотрите в нашей фотогалерее.

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Текст: Роман Страстный

Фото: eastnews, starface, globallookpress, getty, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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