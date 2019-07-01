Шейк в золотом и с Купером, Леди Гага в платье-«облаке» и другие звезды на красной дорожке «Золотого глобуса»-2019

Эта премия считается главной репетицией «Оскара» — и знаменитости, среди которых были Эмма Стоун, Пенелопа Крус и Николь Кидман, стремились перещеголять друг друга в красоте нарядов.
Особое внимание к себе привлекла красивая пара нашей соотечественницы, супермодели Ирины Шейк и американского актера и режиссера Брэдли Купера. Влюбленные редко появляются в свете вместе, но «Золотой глобус» они пропустить никак не могли.
Как правило, номинации и состав гостей часто совпадает с «Оскаром». Но круглая статуэтка вручается не только за достижения в области полнометражного кино, но и за успехи в телевизионных проектах.
Поэтому на красной дорожке «Глобуса» блистали и звезды Голливуда, такие, как Джулианна Мур, Лупита Нионго, Кэтрин Зета-Джонс, и знаменитости, снявшиеся в суперпопулярных сериалах — например, Рэйчел Броснахэн, Тэраджи Пи Хэнсон и Кейли Куоко. Большинство гостей строго следовали дресс-коду мероприятия, black tie.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Getty Images, East News
Видео: Youtube.com / TODAY