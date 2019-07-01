Шейк в золотом и с Купером, Леди Гага в платье-«облаке» и другие звезды на красной дорожке «Золотого глобуса»-2019

Эта премия считается главной репетицией «Оскара» — и знаменитости, среди которых были Эмма Стоун, Пенелопа Крус и Николь Кидман, стремились перещеголять друг друга в красоте нарядов.

Особое внимание к себе привлекла красивая пара нашей соотечественницы, супермодели Ирины Шейк и американского актера и режиссера Брэдли Купера. Влюбленные редко появляются в свете вместе, но «Золотой глобус» они пропустить никак не могли.